Задержанных за нанесение граффити анархистов отпустили с Окрестина, они остаются подозреваемыми

Задержанных за нанесение граффити анархистов Дмитрия Полиенко, Евгения Чулицкого и их подругу Анастасию Гусеву отпустили из ЦИП на Окрестина. Они остаются подозреваемыми по ст. 341 Уголовного кодекса (Осквернение сооружений и порча имущества).



Дмитрий Полиенко. Фото: svaboda.org

Напомним, вчера стало известно, что в Минске задержали двоих анархистов, Дмитрия Полиенко и Евгения Чулицкого. В понедельник утром, 21 января, у них дома прошли обыски. Как сообщил один из активистов анархического движения Вячеслав Косинеров, в отношении активистов возбуждено уголовное дело по ст. 341 (Осквернение сооружений и порча имущества).

Активист также рассказал, что причиной стало граффити, которое анархисты еще 22 декабря прошлого года нанесли на стену одного из городских зданий на улице Охотской. Позже правозащитники сообщили, что также задержана подруга Полиенко Анастасия Гусева, она является третьей подозреваемой по делу.

В среду Следственный комитет подтвердил TUT.BY возбуждение уголовного дела за нанесение граффити и задержание троих подозреваемых.