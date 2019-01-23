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Задержанных за нанесение граффити анархистов отпустили с Окрестина, они остаются подозреваемыми
23.01.2019 22:17 — Новости Экономики | Tut.by
Задержанных за нанесение граффити анархистов Дмитрия Полиенко, Евгения Чулицкого и их подругу Анастасию Гусеву отпустили из ЦИП на Окрестина. Они остаются подозреваемыми по ст. 341 Уголовного кодекса (Осквернение сооружений и порча имущества).
Напомним, вчера стало известно, что в Минске задержали двоих анархистов, Дмитрия Полиенко и Евгения Чулицкого. В понедельник утром, 21 января, у них дома прошли обыски. Как
Активист также рассказал, что причиной стало граффити, которое анархисты еще 22 декабря прошлого года нанесли на стену одного из городских зданий на улице Охотской. Позже правозащитники сообщили, что также задержана подруга Полиенко Анастасия Гусева, она является третьей подозреваемой по делу.
В среду Следственный комитет
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Причиной возбуждения дела стало граффити, которое анархисты еще 22 декабря прошлого года нанесли на стену одного из городских зданий на улице Охотской.
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