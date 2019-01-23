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«Дело о поставке декора» для отеля известного гродненского бизнесмена закрыто. Говорит, имел место сговор

24.01.2019 09:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Уголовное дело против гродненского отельера и известного бизнесмена Станислава Семашко закрыто: по его словам, имел место сговор заместителя директора ООО «Городское строительство» Вячеслава Радюкевича и предпринимателя Георгия Приходько. Сайт Гродно 015.BY взял эксклюзивное интервью у бизнесмена — и тот рассказал подробности нашумевшей истории.


При выборе подрядчика для реконструкции апарт-отеля Станислав Семашко обратился в ООО «Городское строительство». Основные моменты, в том числе и ценовые вопросы, бизнесмены согласовали в контракте. Было четко прописано, что Семашко финансирует все, что закупает ООО «Городское строительство» для объекта. Стоимость материалов была включена в общую сумму договора.

— С самого начала ООО «Городское строительство» в качестве генподрядчика процесс на объекте наладило абсолютно безграмотно. Стройка велась бессистемно, сроки выполнения работ нарушались. На площадке были горы мусора и хлама, работы выполняли какие-то странные люди, мало похожие на профессионалов. Я смотрел на всего это и терпел до тех пор, пока ко мне не приехал мэр с вопросом, почему строительство гостиницы идет так медленно, — вспоминает Станислав Семашко.


Фото: Радыё Свабода

Поскольку реконструкция проходила в самом центре Гродно, вскоре беспорядок на объекте привлек особое внимание властей. На заседании у мэра в присутствии представителей ООО «Городское строительство» Семашко прямо заявил, что ошибся в подрядчике и расторг с ним контракт.

— Я отправил в «Городское строительство» четыре официальных письма с просьбой забрать все, оставленное ими на площадке. Никто не отреагировал. Городские власти мне дали предписание убрать площадку и навести порядок в центре Гродно, — говорит бизнесмен.

Декор от ИП Приходько, по словам предпринимателя, пришел бракованным, не упакованным, грязным, без накладных. Декор выгрузили прямо на гору мусора у объекта. В то время как Семашко настаивал — и это было закреплено в контракте, — чтобы декор с ним предварительно обсудили, этого не было сделано. Мол, Вячеслав Радюкевич захотел сэкономить и заказал декор у Приходько без согласования с хозяином отеля. Когда новые строители наводили порядок на площадке, часть строительного мусора с разрешения Семашко загрузили в машину и отвезли на дачу бригадира.


Георгий Приходько

— Я не принял этот «декор», для меня это мусор. Вот где соль. Мне негде было все это хранить, пусть забирают люди. Я всю жизнь созидаю и борюсь с трудностями. А когда человек что-то делает, есть зависть. Самый большой урок, который я извлек из всего этого, это то, что буду полагаться только на себя, проектировать и строить все сам. Я более 30 лет в предпринимательстве. С каждым человеком рассчитался. Подрядчиков, соблюдающих обязательства и сроки, я вознаграждаю премиями. Но с того, кто не соблюдает договоренности, высчитываю ущерб. В этом подходе многие предприниматели берут с меня пример, — говорит хозяин отеля.

Неприятность, в которую попал бизнесмен, Семашко не подкосила — недавно он купил на аукционе право долгосрочной аренды пустого участка земли рядом с апарт-отелем на Калючинской.

— Я там красивейшее здание построю. Архитекторы его уже разработали. Я все изучил, построю очень быстро, за полсрока, — обещает Станислав Семашко.


Фото: Радыё Свабода
 
Теги: Гродно
 
 
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Уголовное дело против гродненского отельера и известного бизнесмена Станислава Семашко закрыто.
 
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