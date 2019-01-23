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«Экономика на пальцах». Грустный сказ о потерянном времени, или Что мы узнали из доклада МВФ

24.01.2019 09:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 24 января в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

18 января Международный валютный фонд рассказал о состоянии белорусской экономики и ее перспективах. Это многостраничное заключение прочитал автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый и он поделится своим впечатлением от увиденного. Небольшой спойлер — рост нашей экономики может в ближайшей перспективе не просто остановиться, а стать отрицательным…

А 21 января рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси. При этом отметив, что наша страна, как обычно, может рассчитывать на кредитную помощь России, если придется совсем туго.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 24 января в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 
Теги: Новости
 
 
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В очередной программе Сергей Чалый и Ольга Лойко рассмотрят доклад МВФ по Беларуси и информацию агентства Fitch, которое подтвердило долгосрочные и краткосрочные...
 
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