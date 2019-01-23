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«Экономика на пальцах». Грустный сказ о потерянном времени, или Что мы узнали из доклада МВФ
24.01.2019 09:53 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 24 января в 15.25.
18 января
А 21 января рейтинговое агентство
Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 24 января в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.
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В очередной программе Сергей Чалый и Ольга Лойко рассмотрят доклад МВФ по Беларуси и информацию агентства Fitch, которое подтвердило долгосрочные и краткосрочные...
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