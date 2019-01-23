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Минск предлагает обсудить на первой встрече белорусско-российской группы энергетику и налоговый маневр

24.01.2019 10:09 — Новости Экономики | БелТА  
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Минск предлагает обсудить на первой встрече белорусско-российской группы энергетику и налоговый маневр
Дмитрий Крутой. Фото из архива

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск предлагает обсудить на первой встрече белорусско-российской группы по интеграции вопросы энергетики и налогового маневра, сообщил сегодня министр экономики Дмитрий Крутой, который возглавляет белорусскую часть группы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы энергетики, налогового маневра, конечно, для нас сегодня самые важные темы", - сказал Дмитрий Крутой.

"Пока российские коллеги с такими инициативами не выходили (провести первое заседание совместной рабочей группы. - Прим.БЕЛТА), но я думаю, что в течение ближайшего месяца мы уже встретимся, по крайней мере, по тем направлениям, которые являются на сегодня наиболее острыми", - уточнил министр.

По его словам, белорусская часть группы приступила к работе. "Наши отраслевые коллеги сейчас встречаются на разных площадках и в Москве, и в Минске, проводится ревизия тех договоренностей, которые были достигнуты в предыдущие годы", - сказал Дмитрий Крутой. Часть вопросов обсуждается на уровне Евразийской экономической комиссии. "Отрабатываются все возможные увязки, шероховатости, которые у нас существуют", - добавил министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск предлагает обсудить на первой встрече белорусско-российской группы по интеграции вопросы энергетики и налогового маневра,...
 
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