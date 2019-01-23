Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на газ с 2020 года - Каранкевич

Виктор Каранкевич. Фото из архива

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на российский газ, которая будет действовать с 2020 года, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич на первом Национальном форуме по устойчивому развитию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Переговоры проводятся и на уровне профильных министерств, и на уровне вице-премьеров. Переговорный процесс продолжается", - отметил Виктор Каранкевич.

Цена на газ для Беларуси в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб.м.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, стороны должны согласовать цену на российский газ для Беларуси в 2020-2024 годах до 1 июля 2019 года. Как ранее подчеркивал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко , Беларуси нужны не низкие цены на российский газ, а создание равных условий для субъектов хозяйствования. -0-