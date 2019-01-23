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Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на газ с 2020 года - Каранкевич

24.01.2019 10:43 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на газ с 2020 года - Каранкевич
Виктор Каранкевич. Фото из архива

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на российский газ, которая будет действовать с 2020 года, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич на первом Национальном форуме по устойчивому развитию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Переговоры проводятся и на уровне профильных министерств, и на уровне вице-премьеров. Переговорный процесс продолжается", - отметил Виктор Каранкевич.

Цена на газ для Беларуси в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб.м.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, стороны должны согласовать цену на российский газ для Беларуси в 2020-2024 годах до 1 июля 2019 года. Как ранее подчеркивал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, Беларуси нужны не низкие цены на российский газ, а создание равных условий для субъектов хозяйствования. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на российский газ, которая будет действовать с 2020 года, сообщил сегодня журналистам...
 
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