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Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на газ с 2020 года - Каранкевич
24.01.2019 10:43 — Новости Экономики | БелТА
Виктор Каранкевич. Фото из архива
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на российский газ, которая будет действовать с 2020 года, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич на первом Национальном форуме по устойчивому развитию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Переговоры проводятся и на уровне профильных министерств, и на уровне вице-премьеров. Переговорный процесс продолжается", - отметил Виктор Каранкевич.
Цена на газ для Беларуси в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб.м.
Согласно ранее достигнутым договоренностям, стороны должны согласовать цену на российский газ для Беларуси в 2020-2024 годах до 1 июля 2019 года.
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на российский газ, которая будет действовать с 2020 года, сообщил сегодня журналистам...
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