«Сняли жилье, а хозяйка решила продать квартиру и водит покупателей. Что делать?» — эксперты отвечают на вопросы читателей

Раз в две недели мы готовим обзор тем, которые поднимались в рубрике «Вопрос-Ответ» . За последние 14 дней больше всего вопросов касалось кредитов, льгот, прописки и аренды. В подборке — ответы на самые интересные из них.

Аренда жилья

Пользователь Realt.byАлександр обратился к экспертам с вопросом по поводу аренды. Мужчина рассказал, что официально снял квартиру, заключив договор аренды на год. Позже выяснилось, что собственница выставила объект на продажу и намерена приглашать покупателей на просмотр. Арендаторов такой подход не устраивает, а потому Александр интересуется: «Имеем ли мы право отказать в приходе людей на просмотр квартиры, и имеет ли она право продавать квартиру, если мы здесь живем по договору аренды на год?»

Отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья группы компаний «Твоя Столица» Надежда Вашинко .

Эксперт пояснила, что собственник имеет право продавать квартиру, даже если у сторон заключен договор найма. Мало того, он имеет полное право посещать свою квартиру. Единственное, что можно сделать в сложившейся ситуации — договориться, чтобы просмотры квартиры проходили в удобное для квартирантов время.

Прописка

Читательница Александра хочет зарегистрироваться в квартире, в которой два собственника — ее мама и двоюродная сестра. В данный момент мать Александры проживает в России, не имея возможности приехать. Девушка спрашивает, можно ли заверить необходимые документы на расстоянии, чтобы решить вопрос оперативно.

«У матери российское гражданство, и она постоянно там проживает. У меня тоже российское гражданство, но постоянно проживаю в Беларуси, есть вид на жительство в РБ. На данный момент я зарегистрирована в Минске, но хочу переехать в Бобруйск, там, соответственно, и расположена эта квартира, в которой хочу проживать», — пояснила ситуацию читательница.

Отвечает юрист и аттестованный риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В соответствии с законодательством Республики Беларусь для регистрации в Бобруйске достаточно согласия вашей мамы, согласие второго собственника в данной ситуации не требуется. Что касается документов, которые можно оформить на расстоянии, то потребуется письменное согласие вашей мамы. Его можно оформить и в России, если у вас не прослеживаются по документам родственные связи, если и в Беларуси у вас нет документов, подтверждающих родственные связи, а в России у вашей мамы они есть, то пусть вышлет. Могут также понадобиться технический паспорт на жилое помещение и правоустанавливающие документы. Если у вас их нет, то пусть мама вышлет.

С подробным ответом эксперта можно ознакомиться здесь .

Продажа квартир

Пользователь под ником viksik задал вопрос по поводу сделок купли-продажи жилья:

«При покупке недвижимости, как правило, заключается договор купли-продажи с заверением его у нотариуса. Кто в таком случае должен оплачивать все услуги по юридическому оформлению, продавец или покупатель?»

Отвечает риэлтер ООО Центр риэлтерских услуг «Квартиры Столицы» Александр Новик :

— Из практики, расходы по юридическому оформлению сделки делятся пополам между сторонами сделки (продавцом и покупателем). При составлении договора купли-продажи у нотариуса, а не у регистратора, государственную пошлину за государственную регистрацию покупатель оплачивает самостоятельно.

Земельные участки

Очередной вопрос по поводу земли задал читатель с ником e_kour:

«Стоим в очереди на улучшение жилищных условий с февраля 2014 года как молодая семья. В данный момент у нас с женой двое детей. Жить в Минске большого желания нет, ищем варианты получения участка (в Минском районе) под застройку, взамен очереди на квартиру. Просим пояснить, есть ли законом утвержденный акт, позволяющий это сделать? Какие процедуры необходимо совершить для этого?»

Отвечает юрист и аттестованный риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— Возможности получения земельных участков гражданами, как состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, взамен отказа от очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий на строительство квартиры законодательств­ом не предусмотрено. Соответственно получить земельный участок в Минском районе взамен очереди на квартиру вы не сможете.

При этом, что касается получения земли в Минском районе, то необходимо еще учитывать, что Миноблисполком лет шесть назад принял решение не отдавать бесплатно земли в Минском районе даже очередникам, а продавать только через аукционы. Соответственно на сегодняшний день даже на очередь пытаться стать в Минском районе особого смысла нет. За более детальной информацией можете обратиться в Миноблисполком.

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