Что сегодня в моде? Дизайнер рассказала, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году

— О трендах всегда проще говорить в прошедшем времени: в 90-х было так, в 2000-х так. И если без труда удается выделить какие-то тенденции, значит, они скоро морально устареют. Но это не значит, что модное в 2018-м перестанет нравиться в 2019-м. Интерьерный дизайн — это не фэшн-индустрия. Лучшие дизайнеры, как правило, работают вне трендов. Но держать руку на пульсе надо. Ведь то, что люди считали красивым тридцать лет назад, сейчас уже красивым не является, — отмечает Анна Руденя.

Тренд №1 «Эклектика и мультикультурализм»

Мир взял курс на персонализацию — идентификацию себя в обществе. Это заметно во многом, в том числе и в дизайне. Шаблонные интерьеры из IKEA уже не радуют, как прежде. Люди стремятся не повторять, а создавать; особую значимость обрел ручной труд, натуральность и качество. Люди не хотят следовать трендам, они хотят наполнять интерьер собой, памятными вещами и тем, что раскроет их личности.

— Сегодня тренды уходят в сторону, а на первое место выходит личность человека — его интересы, хобби, привычки. Интерьеры становятся все более эклектичными и персонализированными. Их сложнее подвести под определенные категории и стили.

Эклектика продолжает набирать популярность. Она все больше ассоциируется с максимализмом. В одном интерьере уживаются разные принты и сложные фактуры тканей, современная графика и винтажные вещи. В целом сказывается общая тенденция общества, ведь у современного человека множество увлечений, разве может выдержанный стиль отразить характер своего владельца?

В моде мультикультурализм. Мебель и декор собираются со всех концов света, разных исторических эпох и миксуются друг с другом. Предметы прошлых эпох получают новую жизнь посредством перекрашивания в инновационную цветовую палитру, путем добавления дерзкой графики и т.д. Дорогие бренды смешиваются с дешевыми вещами.

И если 5-10 лет назад хорошей классикой считалось подражание английскому стилю, то сегодня никто никому не подражает, интерьеры сочетают в себе элементы из разных эпох и стран, направлений и стилей. Сегодняшняя классика — эклектика стилей, смешение принтов, форм и фактур. Это интерьеры, где африканские маски соседствуют с китайским фарфором.



