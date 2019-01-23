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Что сегодня в моде? Дизайнер рассказала, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году

24.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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О том, какой ремонт будет актуален завтра, модных в интерьере цветах и фактурах Realt.byрассказала арт-директор студии архитектуры и интерьера Nota Bene Анна Руденя. В материале 8 советов всем, кто задумал ремонт.

Что сегодня в моде? Дизайнер рассказала, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году

 О трендах всегда проще говорить в прошедшем времени: в 90-х было так, в 2000-х так. И если без труда удается выделить какие-то тенденции, значит, они скоро морально устареют. Но это не значит, что модное в 2018-м перестанет нравиться в 2019-м. Интерьерный дизайн — это не фэшн-индустрия. Лучшие дизайнеры, как правило, работают вне трендов. Но держать руку на пульсе надо. Ведь то, что люди считали красивым тридцать лет назад, сейчас уже красивым не является, — отмечает Анна Руденя.

Тренд №1 «Эклектика и мультикультурализм»

Мир взял курс на персонализацию — идентификацию себя в обществе. Это заметно во многом, в том числе и в дизайне. Шаблонные интерьеры из IKEA уже не радуют, как прежде. Люди стремятся не повторять, а создавать; особую значимость обрел ручной труд, натуральность и качество. Люди не хотят следовать трендам, они хотят наполнять интерьер собой, памятными вещами и тем, что раскроет их личности.

 Сегодня тренды уходят в сторону, а на первое место выходит личность человека  его интересы, хобби, привычки. Интерьеры становятся все более эклектичными и персонализированными. Их сложнее подвести под определенные категории и стили.

Эклектика продолжает набирать популярность. Она все больше ассоциируется с максимализмом. В одном интерьере уживаются разные принты и сложные фактуры тканей, современная графика и винтажные вещи. В целом сказывается общая тенденция общества, ведь у современного человека множество увлечений, разве может выдержанный стиль отразить характер своего владельца?

В моде мультикультурализм. Мебель и декор собираются со всех концов света, разных исторических эпох и миксуются друг с другом. Предметы прошлых эпох получают новую жизнь посредством перекрашивания в инновационную цветовую палитру, путем добавления дерзкой графики и т.д. Дорогие бренды смешиваются с дешевыми вещами.

И если 5-10 лет назад хорошей классикой считалось подражание английскому стилю, то сегодня никто никому не подражает, интерьеры сочетают в себе элементы из разных эпох и стран, направлений и стилей. Сегодняшняя классика  эклектика стилей, смешение принтов, форм и фактур. Это интерьеры, где африканские маски соседствуют с китайским фарфором.

Что сегодня в моде? Дизайнер рассказала, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году

Тренд №2 «Цвет, золото и уличная мебель»

2018 год окрасил недвижимость в модные на рынке цвета — в квартирах материализовались диваны цвета марсала и даже некогда скомпрометированный розовый заиграл по-новому. Однако новый год диктует новых фаворитов:

 В этом году в моде будут сложные терракотовые, сине-зеленые цвета, серый, графит, золото, оттенки изумрудного. Уже давно обои с принтом дамаск сменились на садовые цветы, а в 2019-м нас ждут тропические заросли, крупные банановые листья и экзотические птицы. Даже в минималистичных интерьерах суккуленты меняются на пышную растительность.

Вместе с тем, улица продолжает захватывать наши квартиры. В 2018 году ротанг, элементы плетеной мебели появились в городских гостиных. Стало модно назначать необычные фактуры привычным вещам. Окрашивать растения в розовые цвета, столики из ротанга покрывать золотом. К слову, золота в 2018-2019 году стало больше.

По-прежнему в моде натуральный камень, но мрамор calacatta и statuario заменяются на более яркие и экстравагантные текстуры и цвета.

Тренд №3 «Micro-living и New Nordic»

Перемены претерпел и любимый многими скандинавский стиль:

 В New Nordic на первом месте форма, лаконичность, акцент на детали и простые фактуры. Часто эти интерьеры выглядят чересчур аскетичными и ахроматичными, возможно, даже не удобными. В таких интерьерах не используют итальянскую мебель, предпочтение отдается скромным местным производителям, небольшим мануфактурам.

Другая сторона этой тенденции — минималистичный и функциональный интерьер, скрытое хранение, скрытая кухня, минимум декора, трансформируемая мебель, модульные диваны.

Квартиры стали меньше. Раньше, даже если вы не особо заморачивались с готовкой, вы реализовывали себе большую шеф-кухню со всем набором техники и хранения. Без верхних шкафов. Сейчас кухня прячется в шкаф, а свободные квадратные метры используются по другим назначениям. Это глобальный тренд — micro-living.

Еще один тренд — старую кухонную технику не менять на новую, а использовать, но не на виду. Для этого в квартире выделяется небольшое помещение  мини-кладовая, а на кухне устанавливается только небольшая рабочая зона. Тем самым мы отвечаем законам разумного потребления  даем жизнь старым вещам, без ущерба для интерьера квартиры.

Что сегодня в моде? Дизайнер рассказала, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году
Что сегодня в моде? Дизайнер рассказала, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году
Что сегодня в моде? Дизайнер рассказала, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году

Тренд №4 «Экологичность: нет одноразовым вещам и быстротечным трендам»

Все большую популярность набирает тема экологии. Люди уходят от популярного к штучному, от фабричного к ручному. Важна история, глубина, качество. Все больше белорусов настроены не на потребление, а на созидание, а потому IKEA, со слов дизайнера, перестает быть панацеей.

— Раньше экология ассоциировалась с большим применением натуральных материалов и растений.  Сейчас экология  это осмысленное потребление. На первом месте качество вещей и долговечность. Одноразовые вещи, дешевый декор уступают место предметам искусства, работам художников и скульпторов, антиквариату, авторской графике и крафтовым вещам. Главное, чтобы даже у простой вазы был какой-то смысловой подтекст и ценность.

Люди ценят вещи, по которым видно, что в них вложен труд.

Тренд №5 «Не осталось места лофту»

Дизайнер уверена, что реализация лофта в квартире с потолками 2,7 м в принципе противоречит сути и концепции стиля:

 Постепенно лофт трансформировался в брутальный минимализм, когда мы оставляем открытые фактуры, применяем металл, бетон и элементы ржавчины в интерьере. Крупные лофтовые светильники в наших квартирах могут использоваться только как арт-объекты. Чаще мы используем современные LED-системы с несколькими сценариями освещения.

Другая полярная тенденция  soft minimal. Предметы мебели становятся более округлыми: зеркала, умывальники, ножки, комоды, светильники приобретают женскую плавность. Арочный проем  наверное, самый главный тренд последнего времени.

Популярна модульная мягкая мебель, позволяющая миксовать сегменты под разные сценарии. У диванов гостиных каждый модуль разный. Технологичность мира отражается на мебели, конструкции становятся сложнее.

Что сегодня в моде? Дизайнер рассказала, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году

Тренд №6 «Интерьер рассказывает о хозяине»

В век Instagram посмотреть квартиру соседа можно не заходя за порог. Люди часто делают снимки себя за рабочим столом, в кафе или дома. Через интерьер мы можем рассказать о себе. Или нет.

— Интерьер ради красивых кадров? Почему нет. Ведь даже в современных журналах все чаще обзоры интерьеров сводятся к набору красивых фото-открыток. Фоновое пространство наполняется модным декором, каждая подушка лежит на своем месте, каждому световому лучу находится своя плоскость. Интерьер становится композицией с красивыми планами для фото.

Тренд №7 «Санузел  это комната»

Санузлы больше не используются как дополнительные помещения, а воспринимаются как полноценные комнаты, требующие проработки интерьера. В дизайне санузлов прослеживаются схожие направления — игра фактур, плавные линии, овальные формы. Часто ванную комнату украшают живые цветы в красивых горшках.

 В квартирах все чаще устанавливаются душевые кабины, большое внимание уделяется обустройству отдельного постирочного блока с сушильной машиной. Сантехника, как я уже отмечала, приобретает округлость и плавность.

Ванная комната — это пространство, где для нас также важны эмоции, не только функциональность. Все реже комната отделывается плиткой — выбирают обои, микроцемент, покраску. Все популярнее черные смесители.

Что сегодня в моде? Дизайнер рассказала, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году
Что сегодня в моде? Дизайнер рассказала, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году
Что сегодня в моде? Дизайнер рассказала, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году
Что сегодня в моде? Дизайнер рассказала, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году

Тренд №8 «Самостоятельные дети»

 Детские комнаты живут по несколько другим правилам. Здесь на первое место выходит безопасность и эргономика, т.е. дизайн, который мало заметен. Важнее, чтобы комната была функциональна, чтобы легко размещались книжки, игрушки, было правильное освещение. Крайне важно инициировать самостоятельность через интерьер. Очень часто малыш обращается к родителям, просто не имея возможности что-то сделать сам. Установите лесенки, повесьте низкие крючки для одежды, поставьте маленькие пуфики для обувания, и вы увидите, как ребенок начнет все делать сам, — советует дизайнер.

Постфактум

Дизайнер уверена, что деньги, потраченные на дорогие эксклюзивные обои, не отобьются при продаже жилья, а иногда необычный ремонт даже помешает поиску покупателя. Поэтому вкладываться в отделку стен не стоит, лучше наполнять интерьер памятными аксессуарами. Капитализация недвижимости важная тема, о которой тоже нужно думать на перспективу. «Мы часто строим квартиры, не учитывая тот факт, что через некоторые время будем их менять, продавать», — считает Анна.

Еще один антитренд 2019 года — дома по 1000 «квадратов». Такие объекты не удобны в эксплуатации, дорого обходятся в обслуживании. Кроме того, сегодня людей чаще привлекают энергоэффективные дома, экологичные решения, разумное, рациональное использование площади.

Без фанатизма Анна рассуждает и о системах «умный дом». По мнению дизайнера, сегодня многое решается посредством обычного смартфона.

Что сегодня в моде? Дизайнер рассказала, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году
 
 
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О том, какой ремонт будет актуален завтра, модных в интерьере цветах и фактурах Realt.by рассказала арт-директор студии архитектуры и интерьера Nota Bene Анна Руденя. В...
 
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