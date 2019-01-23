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Новую продуктивную скважину пробурили белорусские нефтяники в Эквадоре

24.01.2019 10:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Новую продуктивную скважину пробурили белорусские нефтяники в Эквадоре
Фото из архива

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Продолжением успешной разработки белорусскими специалистами месторождения Армадильо в Эквадоре стала еще одна пробуренная, седьмая по счету, высокодебитная скважина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ПО "Белоруснефть".

Скважина введена в эксплуатацию с уровнем суточной добычи в 74 т безводной нефти. В пресс-службе напомнили, что в конце декабря 2018 года в Эквадоре в эксплуатацию была сдана шестая скважина, пробуренная на глубину в 3496 м с суточным дебитом свыше 60 т нефти. Благодаря вводу в эксплуатацию этих двух объектов суточная добыча нефти на Армадильо выросла почти на 150 т - до 400 т.

"В конце прошлого года на предприятии начали новую программу бурения. И уже первые две скважины дали прекрасный результат. Даже больше, чем мы ожидали. Полностью подтвердилась геологическая модель и ресурсная база, определением которой занимались белорусские специалисты, в том числе из БелНИПИнефть. С учетом результата, достигнутого на первых пяти скважинах, пробуренных в позапрошлом году, мы планируем за год-два увеличить добычу нефти на месторождении почти в два раза - до 200 тыс. т в год", - отметил председатель совета директоров АО "Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл" Андрей Бохан.

Как рассказали на предприятии, до конца года на эквадорском месторождении планируется пробурить еще пять скважин. В числе задач также ввод системы сбора, подготовки нефти и коммерческого учета продукции, подключение этого узла к транспортной инфраструктуре, созданной в 2018 году.

Дочернее предприятие "Белоруснефти" - АО "Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл" - действует в Республике Эквадор с 2013 года. По договору с государственной нефтедобывающей компанией "Петроамазонас" белорусы занимаются оптимизацией производства, развитием инфраструктуры, геологоразведкой, сопровождают бурение и ремонт скважин.

Месторождение Армадильо входит в блок №55, расположенный в традиционном добывающем регионе этой латиноамериканской страны - в восточной провинции Напо. По данным геологов, его нефтяные запасы составляют более 10 млн баррелей, или 1,5 млн т.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Продолжением успешной разработки белорусскими специалистами месторождения Армадильо в Эквадоре стала еще одна пробуренная,...
 
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