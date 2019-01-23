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Опубликована карта основных задач Нацбанка на 2019 год

24.01.2019 11:05 — Новости Экономики | БелТА  
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Опубликована карта основных задач Нацбанка на 2019 год
Фото из архива

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси опубликовал на своем сайте карту основных задач на 2019 год, сообщает БЕЛТА.

"Национальный банк планирует свою деятельность в соответствии с его основными целями, определенными Банковским кодексом и уставом. Система планирования включает в себя постановку основных задач на текущий год, реализация которых направлена на создание благоприятных условий для устойчивого инклюзивного экономического роста за счет количественного и качественного развития денежно-кредитной сферы, банковского сектора и платежной системы", - пояснили в Нацбанке.

Карта основных задач - документ стратегического планирования, в котором указаны основные цели и задачи Нацбанка как института на текущий год. Задачи первого и второго уровней нацелены на достижение основных целей по поддержанию ценовой и обеспечению финансовой стабильности в 2019 году.

К задачам первого уровня относится повышение институциональной эффективности Нацбанка; поддержание инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в пределах 5%; обеспечение надежного и безопасного функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО "Банк развития Республики Беларусь"; ограничение системных рисков финансовой стабильности и т.д.

Достижение показателей, характеризующих решение задач второго уровня, учитывается в ключевых показателях эффективности работы руководителей и других сотрудников структурных подразделений Нацбанка. Это формирует систему ответственности за выполнение принимаемых центральным банком планов.

Ко второму уровню относятся такие задачи, как защита прав потребителей финансовых услуг; принятие мер, способствующих дедолларизации экономики; обеспечение контроля над ростом денежного предложения, достаточного для удовлетворения платежеспособного спроса экономики на деньги и не приводящего к накоплению макроэкономических дисбалансов. В задачах второго уровня нашли отражение и вопросы развития финансового рынка в разрезе его сегментов, институтов и инструментов. Такой подход основан на фундаментальном воздействии ценовой и финансовой стабильности на сберегательные и инвестиционные мотивы поведения субъектов хозяйствования и населения, что определяет деловой климат в экономике и перспективы развития финансового рынка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси опубликовал на своем сайте карту основных задач на 2019 год, сообщает БЕЛТА. "Национальный банк планирует...
 
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