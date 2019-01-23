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Лукашенко: Оказывая поддержку Беларуси, Россия прежде всего поддерживает себя

24.01.2019 12:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Рассуждения о братстве и дружбе с Россией уступают место сугубо партнерским отношениям. Об этом 24 января на встрече с губернатором этого российского региона Андреем Травниковым заявил президент Беларуси, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

На встрече Александр Лукашенко заявил, что, оказывая поддержку Беларуси, Россия прежде всего поддерживает себя и свои производства.

Он отметил, что порой говорится о том, что Россия в значительной степени поддерживает или даже кормит Беларусь. Однако он напомнил, что еще со времен СССР Беларусь выполняла роль финишного производства, своего рода сборочного цеха, закупая в России сырье и комплектующие. «Поддерживая, если такое есть, Беларусь, Россия поддерживает прежде всего себя, — заметил Александр Лукашенко. — Потому что, определяя более 20 лет назад курс Беларуси, по какому направлению нам двигаться, мы все-таки однозначно решили, что Россия — не просто партнер, не просто дружественное нам государство».

«Ресурсы мы в основном закупаем у вас при всех выгодных и невыгодных ситуациях, комплектующие покупаем у вас», — констатировал он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь — это не только известный тракторный завод и его продукция, но и нефтехимические, нефтеперерабатывающие отрасли, машиностроение. «Это финишное производство огромного комплекса российской экономики. Если бы Россия даже поддерживала Беларусь, поддерживая финишное производство, значит, поддерживает у себя тех, кто производит сырье, материалы, комплектующие», — сказал президент.

Он привел пример, что за счет поставки различных комплектующих и сырья продукция МТЗ примерно на 60% российская, равно как и по другим направлениям. Еще один пример — производство БелАЗов, которое в свое время как раз создавалось для нужд России и рынка бывшего Советского Союза.

«Если посчитать, вы увидите, кто кого поддерживает», — добавил президент.

Он отметил, что говорят о прагматичной позиции России, а рассуждения о братстве и дружбе уступают место сугубо партнерским отношениям. «Партнеры так партнеры. Нисколько не возражаю. Мы готовы к сотрудничеству с нашей братской Россией настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово. Только мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ. А в последнее время мне пришлось реагировать на то, что якобы белорусы бьют в Минске русских», — сказал глава государства.

Он пояснил, что когда стали разбираться, то выяснилось, что в том случае был конфликт между двумя белорусами. «А из интернета взяли и выкатили на центральные средства массовой информации, что якобы кто-то побил русского человека. Тот человек вообще далеко от русских стоит. Значит, есть спрос на эти темы. И ваш приезд как раз свидетельствует о том, что здравомыслие всегда победит и русских с белорусами столкнуть не удастся. Никогда не удастся. По крайней мере, пока я президент», — резюмировал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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«Партнеры так партнеры. Нисколько не возражаю. Мы готовы к сотрудничеству с нашей братской Россией настолько, насколько сегодня руководство России к этому...
 
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