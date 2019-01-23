Как белорусские банкроты надеются выжить за счет поставок в Судан

В конце прошлого года несколько белорусских компаний заключили крупные контракты на поставку оборудования в Судан. Другое дело, что эти фирмы или связанные с ними структуры находятся в сложном финансовом положении. Бизнес рассматривает поставки оборудования на африканский континент как возможность погасить долги и выжить.



Фото: house.gov.by

От молока до железобетона

Дело об экономической несостоятельности крупного производителя кронен-пробки и оборудования для молочно-товарных ферм «Унибокс» было начато в августе 2017 года. Поводом стали многочисленные долги перед банками, бюджетом и сотрудниками холдинга Сергея Русака. Проблемы возникли после участия «Унибокса» в крупном тендере государственного «Белагросервиса» на поставку сельхозорганизациям 225 доильных залов, поскольку компании оплатили только 60% заказа. В Минсельхозпроде объясняли недорасчеты тем, что были поставлены доильные залы по экономной схеме комплектации «Свинговер» вместо заказанной более дорогой «Параллели».

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Впрочем, суд до сих пор продлевал период санации предприятия, а не инициировал его ликвидацию со всеми вытекающими последствиями. В декабре 2018 года кредиторы «Унибокса» большинством голосов продлили оздоровительный период до середины 2019 года, говорится на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

Как следует из материалов суда, в настоящее время антикризисным управляющим ведется работа по взысканию дебиторской задолженности на почти 8 млн рублей. Кроме того, «группой компаний, учрежденной «Унибоксом» заключены три гендоговора о сотрудничестве с суданскими компаниями.

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В частности, с Green Zone for Trading and Investment достигнута договоренность на создание в Судане молочно-товарных ферм на 2,5 тыс. голов и кормовой фермы для фуража мощностью 100 тыс. тонн в год предполагаемой стоимостью по 20 млн долларов каждая. Кроме того, планируется создать предприятие по производству кормосмесителей и косилок и заняться реализацией на рынках Судана и Беларуси кунжута, арахиса, каркаде, овощей, гороха. В планах значится поставка белорусских удобрений в Судан, экспорт мясных продуктов в Юго-Восточную Азию и Китай и кожи вет-блю из Судана в Беларусь.

В рамках договора с Alategahat Almatadeda «Унибокс» собрался построить молочный завод с мощностью по переработке 250 тонн молока в день за 20 млн долларов.

Договор с Advanced Engineering Works предполагает возведение в Судане завода по производству железобетона для строительства зданий, жилья и хранилищ.

Срок реализации проектов — 2019−2021 годы. Доля белорусской стороны по всем договорам составляет 50%, говорится в материалах суда.

Зернохранилища в помощь

В сентябре 2018 года ООО «Сельэнергопром» подписало контракт с сельскохозяйственным банком Судана на поставку пяти зернохранилищ по 100 тыс. тонн каждое на сумму 27,45 млн евро. Весь комплекс работ «Сельэнергопром» планирует завершить к 2021 году, сообщало «Беларусь 1».

Связанная с ней компания «Сельэнерго» ранее была известным производителем зернохранилищ. Но в сентябре 2018 года Экономический суд Минской области признал ее банкротом и открыл ликвидационное производство.

ЗАО «Сельэнерго» стало правопреемником Смолевичского районного межхозяйственного производственно-эксплуатационного предприятия по энергетике и электрификации агропромышленного комплекса «Райагропромэнерго». Сначала основными видами деятельности были техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, а в «нулевых» предприятие освоило инженерные и проектные работы. В рамках программы возрождения села 2005−2010 годов «Сельэнерго» проводило большую работу по монтажу импортных зерносушильных комплексов по всей стране.

«Когда мы своими руками перебрали импортное оборудование, то подумали: почему сами не можем это производить? Родилась идея начать производство зернохранилищ силосного типа из гофрированного листа», — предысторию производства агентству « Бизнес-новости » поведал директор ЗАО «Сельэнерго» Сергей Ус.

В 2010 году «Сельэнерго» включилось в большой инвестпроект, в рамках которого через «Белагропромбанк» были взяты валютные и рублевые кредиты на покупку китайского оборудования и производственного помещения в Смолевичах. Девальвация 2011 года и последующее за ней сокращение заказов внутри страны сделало предприятие неплатежеспособным. Долги «Сельэнерго» составляли около 5 млн долларов. На предприятии была начата процедура санации.

«Самое страшное заключалось даже не в том, что рубль рухнул в три раза, — пояснял Ус. — А в том, что государство свернуло госпрограммы, они перестали финансироваться в том объеме, который мы закладывали в свой бизнес-план. Это взяло нас за горло. Кроме того, когда мы брали рублевый кредит под покупку здания, ставка вознаграждения была 13%, а потом она поднялась до 48%».

По данным на середину 2017 года, общая задолженность составляла почти 7,5 млн рублей, говорится в материалах суда. При этом «Сельэнерго» было должно «Сельэнергопрому» 274 тысячи рублей за металл для изготовления силосов. Дебиторка компании составляла 703,6 тысячи рублей. Попытка «Сельэнерго» выбраться из кризиса через экспортные рынки не принесли больших дивидендов. Предприятие имеет длительный цикл подготовки и исполнения контрактов продолжительностью от 12 до 18 месяцев с момента начала переговоров до проведения окончательного расчета по выполненным работам. При этом производственный цикл занимает от 4 до 6 месяцев. Плюс у контрагентов возникали сложности с источниками финансирования заключенных договоров. Как следует из материалов суда, ситуация на инвестрынке не позволяла рассчитывать на продажу предприятия как имущественного комплекса.

В «Сельэнергопроме» заверили, что процессы не связаны между собой, а все подписанные контракты должны быть выполнены.

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