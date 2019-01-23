|
Как белорусские банкроты надеются выжить за счет поставок в Судан
24.01.2019 13:16 — Новости Экономики | Tut.by
В конце прошлого года несколько белорусских компаний заключили крупные контракты на поставку оборудования в Судан. Другое дело, что эти фирмы или связанные с ними структуры находятся в сложном финансовом положении. Бизнес рассматривает поставки оборудования на африканский континент как возможность погасить долги и выжить.
От молока до железобетона
Дело об экономической несостоятельности крупного производителя кронен-пробки и оборудования для молочно-товарных ферм «Унибокс»
Впрочем, суд до сих пор продлевал период санации предприятия, а не инициировал его ликвидацию со всеми вытекающими последствиями. В декабре 2018 года кредиторы «Унибокса» большинством голосов продлили оздоровительный период до середины 2019 года, говорится на
Как следует из материалов суда, в настоящее время антикризисным управляющим ведется работа по взысканию дебиторской задолженности на почти 8 млн рублей. Кроме того, «группой компаний, учрежденной «Унибоксом» заключены три гендоговора о сотрудничестве с суданскими компаниями.
В частности, с Green Zone for Trading and Investment достигнута договоренность на создание в Судане молочно-товарных ферм на 2,5 тыс. голов и кормовой фермы для фуража мощностью 100 тыс. тонн в год предполагаемой стоимостью по 20 млн долларов каждая. Кроме того, планируется создать предприятие по производству кормосмесителей и косилок и заняться реализацией на рынках Судана и Беларуси кунжута, арахиса, каркаде, овощей, гороха. В планах значится поставка белорусских удобрений в Судан, экспорт мясных продуктов в Юго-Восточную Азию и Китай и кожи вет-блю из Судана в Беларусь.
В рамках договора с Alategahat Almatadeda «Унибокс» собрался построить молочный завод с мощностью по переработке 250 тонн молока в день за 20 млн долларов.
Договор с Advanced Engineering Works предполагает возведение в Судане завода по производству железобетона для строительства зданий, жилья и хранилищ.
Срок реализации проектов — 2019−2021 годы. Доля белорусской стороны по всем договорам составляет 50%, говорится в материалах суда.
Зернохранилища в помощь
В сентябре 2018 года ООО «Сельэнергопром»
Связанная с ней компания «Сельэнерго» ранее была известным производителем зернохранилищ. Но в сентябре 2018 года Экономический суд Минской области признал ее банкротом и открыл ликвидационное производство.
ЗАО «Сельэнерго» стало правопреемником Смолевичского районного межхозяйственного производственно-эксплуатационного предприятия по энергетике и электрификации агропромышленного комплекса «Райагропромэнерго». Сначала основными видами деятельности были техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, а в «нулевых» предприятие освоило инженерные и проектные работы. В рамках программы возрождения села 2005−2010 годов «Сельэнерго» проводило большую работу по монтажу импортных зерносушильных комплексов по всей стране.
«Когда мы своими руками перебрали импортное оборудование, то подумали: почему сами не можем это производить? Родилась идея начать производство зернохранилищ силосного типа из гофрированного листа», — предысторию производства агентству «
В 2010 году «Сельэнерго» включилось в большой инвестпроект, в рамках которого через «Белагропромбанк» были взяты валютные и рублевые кредиты на покупку китайского оборудования и производственного помещения в Смолевичах. Девальвация 2011 года и последующее за ней сокращение заказов внутри страны сделало предприятие неплатежеспособным. Долги «Сельэнерго» составляли около 5 млн долларов. На предприятии была начата процедура санации.
«Самое страшное заключалось даже не в том, что рубль рухнул в три раза, — пояснял Ус. — А в том, что государство свернуло госпрограммы, они перестали финансироваться в том объеме, который мы закладывали в свой бизнес-план. Это взяло нас за горло. Кроме того, когда мы брали рублевый кредит под покупку здания, ставка вознаграждения была 13%, а потом она поднялась до 48%».
По данным на середину 2017 года, общая задолженность составляла почти 7,5 млн рублей,
В «Сельэнергопроме» заверили, что процессы не связаны между собой, а все подписанные контракты должны быть выполнены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В частности, с Green Zone for Trading and Investment достигнута договоренность на создание в Судане молочно-товарных ферм на 2,5 тыс. голов и кормовой фермы для фуража мощностью 100...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)