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Расширение списка работ при капремонте жилья не повлияет на размер отчислений граждан - Минжилкомхоз

24.01.2019 13:14 — Новости Экономики | БелТА  
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Расширение списка работ при капремонте жилья не повлияет на размер отчислений граждан - Минжилкомхоз
Во время брифинга

24 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Расширение перечня работ при капитальном ремонте жилых домов не повлияет на размер поступающей от населения ежемесячной платы за капремонт. Об этом заявил сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

Капитальный ремонт жилых домов финансируется из средств местных бюджетов и за счет ежемесячной платы населения за капремонт по тарифам, установленным законодательством. "Данный тариф остался на прежнем уровне. Вопросы оплаты населением установлены указом №550 ("О некоторых вопросах регулирования тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги и внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь". - Прим. БЕЛТА", - сказал Андрей Ромашко.

/Будет дополнено/.-0-

Все материалы брифинга можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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24 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Расширение перечня работ при капитальном ремонте жилых домов не повлияет на размер поступающей от населения ежемесячной...
 
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