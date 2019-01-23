Минфин Беларуси не думает выпускать криптобонды. А Удмуртия изъявила желание

Министерство финансов Беларуси не планирует выпускать криптооблигации. Об этом сообщила TUT.BY пресс-секретарь Минфина Ирина Комар.



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«Минфин не рассматривает варианта выпуска криптобондов в связи с высокой волатильностью криптовалют. К тому же нет [успешного] международного опыта», — сказала Комар.

Ранее руководитель недавно зарегистрированной белорусской криптобиржи Currency.com Виктор Пергамент говорил , что Минфин Беларуси имеет возможность выпустить криптобонды. «Если они котируются на бирже и имеют высокую ликвидность, то за счет этого может быть меньше процентная ставка. Криптоинвесторы смогут инвестировать в криптобонды свободные деньги и когда надо продать их и получить деньги обратно. Выгодно всем», — утверждал он.

Источник в финансовых кругах сказал TUT.BY, что «слишком велики риски в таких сделках, а значит, ставка по определению не может быть низкой». «Страна, крипта, организатор — сплошные риски. Более рискованно, наверное, только в казино», — предположил он.

Вместе с тем первый регион России начал переговоры с белорусской криптобиржей Саида Гуцериева и Виктора Прокопени о выпуске криптооблигаций. «Мы рассматриваем вариант размещения облигаций на белорусской криптобирже как один из способов привлечения дополнительных инвестиций в экономику Удмуртии, — рассказал РБК первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин. — В настоящее время мы провели предварительные переговоры, ознакомились с условиями работы биржи». По его словам, вопрос требует проработки и согласования с ЦБ и Минфином. Свинин отметил, что размещение криптобондов будет тестовым и небольшим по объему. Кто может выступить эмитентом облигаций, вице-премьер не уточнил. На встрече с представителями Удмуртии обсуждалась тема выпуска токенизированных облигаций, пояснил Виктор Пергамент. «Мы начали работу по изучению документов», — добавил он.

Токенизированные облигации являются экономическим аналогом традиционных бондов, но представлены не в виде ценной бумаги, а в виде токена, то есть записи в распределенном реестре. Инвесторы криптобиржи могут покупать такие бонды с помощью валют, с которыми работает биржа (в данном случае биткоины, эфириумы, доллары, евро, российские и белорусские рубли).

За первую неделю работы белорусской криптобиржи поступило 25 заявок на выпуск токенизированных облигаций, в том числе от одной из крупнейших торговых сетей Беларуси, сообщил РБК представитель биржи. Заявки на регистрацию за это время подали 37 тыс. человек, 40% из них являются инвесторами из России. Но в торгах пока получили право принимать около 1 тыс. инвесторов.

На бирже торгуются токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. К торгам допускаются инвесторы как из Беларуси, так и из других стран, кроме США (из-за национальных запретов) и стран, внесенных в черный список FATF — Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Банк России ранее заявлял, что преждевременно допускать криптовалюты к обращению и использованию на организованных торгах из-за риска отмывания денег и финансирования терроризма.