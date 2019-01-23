МИД Беларуси: Народ Венесуэлы может самостоятельно справиться с трудностями без вмешательства извне

В МИД Беларуси заявили, что несмотря на сложную обстановку в Венесуэле, инцидентов с участием граждан Беларуси не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.



Анатолий Глаз. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Комментируя события, происходящие в Венесуэле, в МИД отметили, что позиция Беларуси по этому вопросу не изменилась.

«Мы с сопереживанием отслеживаем ситуацию в Венесуэле. Считаем, что все проблемные вопросы должны решаться самим венесуэльским обществом и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции. Венесуэльский народ может самостоятельно справиться с возникающими трудностями без вмешательства извне», — сообщил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.

В МИД также отметили, что каких-либо инцидентов с белорусскими гражданами в Венесуэле не зарегистрировано.

«Многие из них находятся там в рамках выполнения социального заказа правительства Венесуэлы, который и продолжают выполнять», — отметили в МИД.

Напомним, в среду в Венесуэле прошли массовые антиправительственные марши, а также манифестации сторонников президента Николаса Мадуро. Накануне лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В его поддержку выступили США, Евросоюз и ряд латиноамериканских стран. Действующего главу государства Николаса Мадуро поддержали Турция, Куба, Мексика, Россия и Боливия.

В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракас, Амасонас, Боливар в результате столкновений погибли 23 человека .