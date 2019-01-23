|
МИД Беларуси: Народ Венесуэлы может самостоятельно справиться с трудностями без вмешательства извне
24.01.2019 15:13 — Новости Экономики | Tut.by
В МИД Беларуси заявили, что несмотря на сложную обстановку в Венесуэле, инцидентов с участием граждан Беларуси не зарегистрировано. Об этом
Комментируя события, происходящие в Венесуэле, в МИД отметили, что позиция Беларуси по этому вопросу не изменилась.
«Мы с сопереживанием отслеживаем ситуацию в Венесуэле. Считаем, что все проблемные вопросы должны решаться самим венесуэльским обществом и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции. Венесуэльский народ может самостоятельно справиться с возникающими трудностями без вмешательства извне», — сообщил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.
В МИД также отметили, что каких-либо инцидентов с белорусскими гражданами в Венесуэле не зарегистрировано.
«Многие из них находятся там в рамках выполнения социального заказа правительства Венесуэлы, который и продолжают выполнять», — отметили в МИД.
Напомним, в среду в Венесуэле прошли массовые антиправительственные марши, а также манифестации сторонников президента Николаса Мадуро. Накануне лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В его поддержку выступили США, Евросоюз и ряд латиноамериканских стран. Действующего главу государства Николаса Мадуро поддержали Турция, Куба, Мексика, Россия и Боливия.
В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракас, Амасонас, Боливар в результате столкновений
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МИД также отметили, что каких-либо инцидентов с белорусскими гражданами в Венесуэле не зарегистрировано.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)