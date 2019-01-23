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«Банк Москва-Минск» меняет имя

24.01.2019 15:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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«Банк Москва-Минск» меняет имя, сообщается в пресс-релизе Нацбанка. 

В соответствии с постановлением правления Нацбанка от 23 января 2019 г. №41 осуществлена госрегистрация изменений, внесенных в устав открытого акционерного общества «Банк Москва-Минск». Новое наименование банка: «Банк Дабрабыт».

Постановление №41 вступает в силу 28 января 2019 г.

Как ранее сообщалось, Нацбанк и Европейский банк реконструкции и развития подписали Меморандум о взаимопонимании о приватизации Банка Москва-Минск. В меморандуме отмечается намерение ЕБРР оказать поддержку процессу приватизации путем предоставления помощи Банку Москва-Минск.

Предприватизационное содействие ЕБРР предусматривает три этапа, реализация каждого из которых зависит от результатов комплексного анализа экспертами банка деятельности Банка Москва-Минск.

На первом этапе ЕБРР должен рассмотреть возможность предоставления банку кредитных линий и открытия лимита по программе торгового финансирования на сумму до 20 млн евро. На втором этапе ЕБРР будет рассмотрена возможность оказания технической помощи с целью расширения возможностей банка по финансированию реального сектора экономики и повышению привлекательности банка для потенциальных стратегических инвесторов. Третий этап подразумевает возможность рассмотрения ЕБРР при благоприятных рыночных условиях своего участия в капитале Банка Москва-Минск. Условиями такого участия будет удовлетворительная реализация положений меморандума, а также соблюдение правил, условий, процедур и получение согласований ЕБРР.

Конечной целью сотрудничества Национального банка и ЕБРР в рамках меморандума названа приватизация Банк Москва-Минск путем продажи контрольного пакета акций приемлемому стратегическому инвестору до 1 января 2020 г.

Напомним, в 2014 году Нацбанк Беларуси и подконтрольный ему Паритетбанк купили 100% акций Банка Москва-Минск за 55,7 млн долларов. 

 
Теги: Минск
 
 
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«Банк Москва-Минск» меняет имя, сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
 
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