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«Банк Москва-Минск» меняет имя
24.01.2019 15:08 — Новости Экономики | Tut.by
«Банк Москва-Минск» меняет имя, сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
В соответствии с постановлением правления Нацбанка от 23 января 2019 г. №41 осуществлена госрегистрация изменений, внесенных в устав открытого акционерного общества «Банк Москва-Минск». Новое наименование банка: «Банк Дабрабыт».
Постановление №41 вступает в силу 28 января 2019 г.
Как ранее
Предприватизационное содействие ЕБРР предусматривает три этапа, реализация каждого из которых зависит от результатов комплексного анализа экспертами банка деятельности Банка Москва-Минск.
На первом этапе ЕБРР должен рассмотреть возможность предоставления банку кредитных линий и открытия лимита по программе торгового финансирования на сумму до 20 млн евро. На втором этапе ЕБРР будет рассмотрена возможность оказания технической помощи с целью расширения возможностей банка по финансированию реального сектора экономики и повышению привлекательности банка для потенциальных стратегических инвесторов. Третий этап подразумевает возможность рассмотрения ЕБРР при благоприятных рыночных условиях своего участия в капитале Банка Москва-Минск. Условиями такого участия будет удовлетворительная реализация положений меморандума, а также соблюдение правил, условий, процедур и получение согласований ЕБРР.
Конечной целью сотрудничества Национального банка и ЕБРР в рамках меморандума названа приватизация Банк Москва-Минск путем продажи контрольного пакета акций приемлемому стратегическому инвестору до 1 января 2020 г.
Напомним, в 2014 году Нацбанк Беларуси и подконтрольный ему Паритетбанк
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«Банк Москва-Минск» меняет имя, сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
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