Иногда продать за 2% от цены - уже удача. Что ждет рынок плохих долгов

Создание в Беларуси полноценного рынка проблемных долгов потребует некоторых весьма серьезных нововведений, о которых на заседании Консультативного совета рассказал начальник главного юридического управления Нацбанка Олега Карнач.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

2% от цены — уже удача

Карнач констатировал высокую доля нерентабельных и низкорентабельных организаций, ухудшение фактической расчетной дисциплины при сохранении высокой закредитованности реального сектора экономики. Введенный Нацбанком с апреля 2018 года показатель «необслуживаемые активы», который характеризует долю необслуживаемых активов с учетом международных подходов, демонстрирует тенденцию к росту: на 1 мая 2018 года доля необслуживаемых активов составляла 3,5%, а на 1 января 2019 года — 5%.

Значительное влияние на уровень необслуживаемых активов в банках оказывала и оказывает задолженность кредитополучателей — госпредприятий: на 1 октября 2018 г. она составила 58,1% в общем объеме необслуживаемых активов банков, констатирован представитель НББ. В целом же объем обязательств организаций, которые с высокой степенью риска не смогут рассчитываться по ним, составил по итогам 9 месяцев 18,7% к ВВП.

«Необходимо отметить, что рост уровня проблемных активов не уникальное явление, многие страны мира испытывали подобные проблемы. Однако международный опыт также показывает, что высокий уровень таких активов представляет опасность для финансовой и экономической стабильности, так как увеличивается стоимость привлечения ресурсов и снижается кредитование, что сказывается как на платежеспособных, так и на проблемных должниках», — подчеркнул эксперт.

Один из методов решения проблемы — отделение проблемных активов от здоровой части баланса банка, то есть продажа актива, передача его государственной организации по управлению необслуживаемыми активами. Эффективный рынок проблемных активов может быть хорошим инструментом освобождения от «плохих» долгов как для банков, так и для иных кредиторов, считает регулятор.

Представитель Нацбанка отметил, что покупатели могут иметь различные конечные цели покупки необслуживаемого актива, не обязательно связанные с работой по взысканию (например, для аккумулирования активов должника и комплексного урегулирования неплатежей, для взаимозачета встречных требований). «По этой причине, по нашему мнению, нет объективных условий для ограничения возможностей субъектов хозяйствования быть участниками такого рынка», — отметил Олег Карнач.

«Мы не должны забывать, что имеем дело с „товаром“, который крайне сложно продать. Ключевой вопрос сделки — в справедливой стоимости таких активов, она должна устраивать обе стороны. При этом с позиции инвестора покупать имеет смысл то, на чем можно заработать. Опыт соседей показывает, что порой продать пул необслуживаемых активов за 2% от цены — большая удача. Это сложная информация для правильного восприятия рынком, но цена всегда формируется исходя из качества. Инвесторы будут смотреть на актив, должника, залог, оценивать его стоимость, дисконтировать эту сумму на юридические расходы либо на возможные риски и формировать свою цену», — продолжал он.

Оценка рисков — один из важнейших критериев дисконтирования. Высокие риски означают высокий дисконт или отсутствие интереса к активу. Соответственно, необходимым условием создания эффективного рынка проблемных активов и повышения их стоимости Нацбанк называет снижение рисков.

«Если оценивать текущую ситуацию в Беларуси, то у нас риски высоки. Инвестору, купившему актив, придется участвовать в процедурах банкротства, которые могут затягиваться из-за нежизнеспособных планов оздоровления и различий в подходах к государственным и частным организациям-должникам. Также инвестор столкнется с фактами завышения стоимости залога, с необходимостью поиска заложенного имущества. Есть опасность лишиться обеспечения, поскольку из стоимости заложенного имущества будут удовлетворяться требования иных кредиторов, имеющих преимущественное право на удовлетворение требований. Возможна также утрата залога из-за ареста, налагаемого налоговыми или правоохранительными органами, не говоря уже о множестве более «мелких проблем», — констатировал начальник главного управления.

Революционный документ

Эксперты, работавшие над проблемой рынка плохих долгов в прошлом году, пришли к выводу, что сегодня варианты реструктуризации долга ограничены; нет баланса между правами и интересами участников, интересам «государственных кредиторов» отдается предпочтение; взыскание обеспеченного долга является дорогостоящим, длительным и неопределенным процессом; права обеспеченных залогом кредиторов не пользуются достаточной защитой; требуется системное устранение особых правил и практик в отношении госорганизаций и обеспечение справедливой оценки залога; ограничен доступ к информации о ключевых характеристиках отчуждаемого актива.

В итоге подготовлен проекта указа президента «О некоторых вопросах работы с необслуживаемыми активами». Документ не содержит ограничений для участников рынка: ими могут быть любые организации и индивидуальные предприниматели. Во-вторых, предполагается, что отчуждение необслуживаемых активов с дисконтом должно осуществляться только по результатам электронного аукциона, то есть на открытом и прозрачном рынке. Одновременно в проекте указа предусматривается возможность применения по желанию продавца методов повышения или понижения начальной цены (т. н. голландского аукциона). В-третьих, ключевым инструментом рынка проблемных активов должна стать единая электронная площадка для работы с необслуживаемыми активами, созданная на базе Белорусской валютно-фондовой биржи.

Проект указа также содержит исключения из правила об аукционной продаже необслуживаемого актива для некоторых случаев отчуждения необслуживаемых активов с дисконтом.

Планируется, что Агентство по управлению активами будет работать с необслуживаемыми активами не только сельхозорганизаций. То есть цели, сфера его деятельности и компетенция существенно расширятся.

В ходе согласования проекта указа наиболее острыми оказались вопросы обеспечения дополнительной защиты прав залоговых кредиторов: установление запрета на наложение ареста на заложенное имущество при наличии у должника иного имущества; повышение очередности удовлетворения требований залоговых кредиторов в исполнительном производстве, — отметил Олег Карнач. Аналогичные предложения по повышению очередности Нацбанк инициировал по процедурам банкротства и ликвидации субъектов хозяйствования.

«Наличие указанных норм — одно из ключевых условий создания рынка проблемных активов. Рынок не заработает без возможности прогнозировать результаты взыскания с высокой степенью вероятности», — подчеркнул эксперт, сославшись на опыт всех стран ЕАЭС.