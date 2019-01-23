«Меньше капитала не продал бы». Банк Москва-Минск сменил название и надеется на успешную приватизацию

Банк Москва-Минск провел ребрендинг и стал Банком Дабрабыт. Смена позиционирования белорусского госбанка проведена в числе прочего и с прицелом на привлечение стратегического инвестора. Об этом заявил на пресс-конференции в Минске председатель правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд.



Игорь Лихогруд. Фото: пресс-служба банка

«Ребрендинг должен осовременить восприятие банка, привести его в соответствие с текущей ситуацией. Старое название играло важную роль в прошлом, когда у банка был российский акционер. Операции с ним составляли значительную часть бизнеса банка. Однако с тех пор состав учредителей сменился, а банк заметно вырос и расширил портфель услуг. За последние годы мы сильно диверсифицировались и переориентировались на внутренний рынок, став универсальным локальным банком», — сказал Лихогруд.

В беседе с журналистами он признался, что «в России название помогало, воспринималось хорошо, а вот в других странах было иначе». «Мы никому не собираемся что-то противопоставлять или отрицать. Надеемся сохранить хорошие отношения и с нашими российскими контрагентами», — сказал банкир, отвечая на вопрос о возможных спекуляциях на этот счет на фоне продолжающегося спора Минска и Москвы.

Напомним, в октябре 2014 года Нацбанк Беларуси купил Банк Москва-Минск за 55,7 млн долларов у российской Группы ВТБ. 50% акций оплачены российскими рублями, остальные 50% — белорусскими рублями. Банк Москва-Минск достался ВТБ из-за проблем Банка Москвы.

В 2016 году был подписан меморандум о взаимопонимании между Нацбанком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) касательно приватизации Банка Москва-Минск. На продажу контрольного пакета акций стратегическому инвестору планировалось выйти до 1 января 2020 года. Проходила информация о том, что к Банку Москва-Минск проявляют интерес китайские и турецкие банки.

На пресс-конференции всех интересовала цена, за которую уже Банк Дабрабыт может быть продан.

— Мое мнение: сегодня я бы банк меньше капитала точно не продавал, — сказал Лихогруд. — Изнутри я вижу хорошее качество активов, у нас работает хорошая команда. Поэтому нет смысла продавать по низкой цене. Но окончательное решение принимает глава государства. Потому что банк — это государственное имущество.

Он уточнил, что на начало года собственный капитал банка составлял около 125 млн рублей.

С другой стороны, белорусские власти вряд ли согласятся продать банк ниже цены, за которую его приобрели. «Это было актуально, когда капитал был ниже [55 млн долларов]. Сейчас он выше — вопрос неактуален», — ответил Лихогруд.

Игорь Лихогруд сказал, что ведутся переговоры с потенциальными инвесторами из разных точек земного шара. «Вопрос стоимости — это итог переговоров собственника и потенциального покупателя. Покупатели всегда хотят дешевле», — отметил он и выразил осторожную надежду, что в этом году потенциальный инвестор может быть найден.

Как следует из проспекта эмиссии облигаций Банка Москва-Минск, он хочет нарастить собственный капитал к 2020 году до 170 млн рублей. А чистую прибыль генерировать на уровне 30 млн рублей. Размер активов должен увеличиться от 993 млн до более 1,1 млрд рублей.