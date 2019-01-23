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Раз уж стабильность. Нацбанк отменит рекомендации по предельным процентным ставкам

24.01.2019 18:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сохранив в 2019 году действующий режим монетарной политики, Нацбанк намерен продолжить работу по повышению эффективности своих инструментов и созданию условий для перехода к инфляционному таргетированию, говорится в сообщении по итогам расширенного заседания правления Нацбанка.


фото с сайта: pixabay.com

В частности, в целях усиления работы процентного канала Нацбанк в ближайшее время отменит существующие рекомендации по предельным процентным ставкам и привязку пруденциальных мер к ставке овернайт. Этими рекомендациями регулятор активно пользовался в период высоких инфляционных ожиданий. 

При этом для ограничения системных рисков в 2019 году действующий инструментарий дополнят новым инструментом — расчетной величиной стандартного риска. Показатель будет рассчитываться на основе значений процентных ставок системно значимых банков и «отражать пороговое значение процентных ставок по операциям, ассоциирующимся с умеренным уровнем риска». «Превышение расчетной величины стандартного риска тем или иным банком, осознанно реализующим высокорисковую бизнес-модель или допускающим недобросовестную конкуренцию, повлечет за собой повышение размера отчислений в фонд обязательных резервов, повышение размера требований к капиталу и формированию специальных резервов», — предупреждает Нацбанк.

Применение нового инструмента должно способствовать снижению объема рисков, принимаемых на себя банками, формированию более предсказуемых и прозрачных условий ведения бизнеса, в первую очередь для потребителей финансовых услуг, а также снижению инфляционных и девальвационных ожиданий.

Для поддержания ценовой стабильности в 2019 году Национальный банк Республики Беларусь намерен сохранить контроль над денежным предложением. «Обеспечение финансовой стабильности будет осуществляться прежде всего за счет поддержания темпов роста кредитования на уровне, обеспечивающем оптимальный баланс между экономической активностью и величиной системных рисков», — отмечено в пресс-релизе.

Достижение установленной на 2019 год цели по инфляции — не выше 5 процентов — не предполагает принципиальных корректировок в настройке инструментария денежно-кредитной политики, подчеркивает регулятор. Управление рисками проявления или усиления негативного эффекта от реализации внешних и внутренних шоков будет осуществляться посредством своевременной и адекватной реакции преимущественно через процентный канал. «При необходимости данные меры будут усилены использованием дополнительных инструментов макро- и микропруденциальной политики», — говорится в сообщении.

Нацбанк констатировал, что в 2018 году финансовый сектор страны оставался стабильным по отношению к наиболее значимым рискам. Банки и Банк развития в целом выполняли нормативы безопасного функционирования.

 
 
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При этом для ограничения системных рисков в 2019 году действующий инструментарий дополнят новым инструментом.
 
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