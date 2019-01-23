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Украинский канал получил разрешение Мининформа на вещание в Беларуси

24.01.2019 18:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Украинский телеканал UA TV получил разрешение на вещание в Беларуси. Об этом сообщило Министерство информации в своем твиттере. Вместе с ним лицензию получили два казахстанских канала «KazakhTV» и «Хабар 24»

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