Украинский канал получил разрешение Мининформа на вещание в Беларуси
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Украинский телеканал UA TV получил разрешение на вещание в Беларуси. Об этом сообщило Министерство информации в своем твиттере. Вместе с ним лицензию получили два казахстанских канала «KazakhTV» и «Хабар 24»
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