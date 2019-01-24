Нацбанк рассказал про свои главные задачи: обещают низкую инфляцию

В Национальном банке рассказали об основных задачах, которые будет реализовывать в этом году. В НББ пообещали, что приоритетом останется поддержка ценовой стабильности и обеспечение финансовой.

Как говорится в документе опубликованном на официальном сайте регулятора говорится о том, что Карта основных задач предполагает выполнение стратегических инициатив: система планирования разбита на основные цели, задачи первого уровня, и задачи второго уровня.

Национальный банк намерен поддерживать низкую инфляцию (в переделах пяти процентов), а также обеспечивать надежное и безопасное функционирование банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, платежной системы, сегмента некредитных финансовых организаций, финансового рынка; ограничивать системные риски финансовой стабильности и обеспечивать надежное функционирование Национального банка.

Напомним, что ранее в Нацбанке уже сообщали о намерении сдерживать инфляцию в 2019 году. 1 ноября 2018 года прошло расширенное заседание Правления Национального банка Республики Беларусь, во время которого рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики за девять месяцев текущего года. В НББ тогда пообещали, что инфляция в стране не будет расти слишком быстро.