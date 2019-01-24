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Нацбанк рассказал про свои главные задачи: обещают низкую инфляцию

24.01.2019 22:11 — Новости Экономики | БДГ  
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В Национальном банке рассказали об основных задачах, которые будет реализовывать в этом году. В НББ пообещали, что приоритетом останется поддержка ценовой стабильности и обеспечение финансовой.

Как говорится в документе опубликованном на официальном сайте регулятора говорится о том, что Карта основных задач предполагает выполнение стратегических инициатив: система планирования разбита на основные цели, задачи первого уровня, и задачи второго уровня.

Национальный банк намерен поддерживать низкую инфляцию (в переделах пяти процентов), а также обеспечивать надежное и безопасное функционирование банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, платежной системы, сегмента некредитных финансовых организаций, финансового рынка; ограничивать системные риски финансовой стабильности и обеспечивать надежное функционирование Национального банка.

Напомним, что ранее в Нацбанке уже сообщали о намерении сдерживать инфляцию в 2019 году. 1 ноября 2018 года прошло расширенное заседание Правления Национального банка Республики Беларусь, во время которого рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики за девять месяцев текущего года. В НББ тогда пообещали, что инфляция в стране не будет расти слишком быстро. 

В декабре Александр Лукашенко подписал указ № 484 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год". Согласно документу, в этом году власти приложат максимум усилий для сдерживания роста цен.

 

 
 
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В Национальном банке рассказали об основных задачах, которые будет реализовывать в этом году. В НББ пообещали, что приоритетом останется поддержка ценовой...
 
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