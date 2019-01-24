В Казахстане белоруса приговорили к 17 годам за сделки с нефтью. В Минске начали изучать дело

В декабре 2018 года замдиректора казахстанской компании Inter Oil Export белорус Сергей Кунцевич был приговорен к 17 годам лишения свободы за незаконную продажу нефти в Кыргызстан под видом смеси нефтепродуктов. Родственники Кунцевича не согласны с вердиктом суда города Актобе и надеются добиться правды в Беларуси.



Фото: rus.azattyq.org

Из Беларуси в СИЗО Казахстана

Сергей уехал в Казахстан более 10 лет назад. Тогда ему было 35. Не сложились отношения с женой, и он искал новые возможности, где себя проявить, рассказал TUT.BY брат Сергея Кунцевича Игорь. На первых порах не все для него складывалось удачно. Но лет пять назад дела пошли в гору.

В декабре 2016 года казахстанские силовики пригласили Кунцевича в Актобе в качестве свидетеля по делу группы лиц во главе с лидером преступной группировки «Четыре брата» Еркином Избасаром.

До этого на территории Актюбинской области и Актобе с участием сотрудников госбезопасности, Национального бюро по противодействию коррупции и МВД Казахстана была проведена широкомасштабная спецоперация по пресечению нелегального оборота нефти, проведены обыски. В итоге были задержаны около 15 человек из ОПГ «Четыре брата» по подозрению в хищении нефти.

Вскоре задержали и самого Кунцевича, который якобы помогал сбывать в Кыргызстан похищенную ОПГ нефть.

13 декабря 2016 года Сергея Кунцевича поместили в следственный изолятор на два месяца. Ему инкриминировались статьи: «Участие в ОПГ» и «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих их происхождения преступной группой в особо крупных размерах». Белорус не признал своей вины. Он рассказал, что не скрывался от органов следствия, а наоборот, сам прилетел в Актобе, чтобы разобраться во всем.

Следствие: обвиняемые отправили в Кыргызстан нефти на 3,7 млн долларов

По данным стороны обвинения, для сокрытия вывоза похищенной с месторождений Актюбинской и Атырауской областей нефти в Кыргызстан под видом ее переработки на НПЗ «Актобе нефтепереработка» изготавливалась смесь нефтепродуктов марки Oil Blend. Затем Кунцевич с ведома руководства завода и при поддержке компаньонов организовал транспортировку нефти в Кыргызстан, на действующий там завод Zhongda China Petrol Company. Этот китайский завод покупал эту нефть по 300−320 долларов за тонну. Перевозка осуществлялась железнодорожным транспортом. В числе пострадавших — АО НК «Казахстан Темир Жолы» Актюбинское отделение магистральной сети» и управление госдоходов по Алматинской области. Последнее требовало заплатить в бюджет 260 млн тенге налогов и пошлин (686 тысяч долларов), КТЖ заявило о выплате более 141 млн тенге, поскольку перевозка нефти стоит дороже, чем нефтепродуктов.

Помимо Кунцевича были задержаны соучредитель «Актобе нефтепереработка» Алмаз Кужагалиев , главный технолог этого предприятия Эдуард Утениязов, начальник отдела логистики и маркетинга Азамат Кушкинбаев. Их также обвиняли в незаконной транспортировке нефти в Кыргызстан под видом смеси нефтепродуктов Oil Blend.

На расследование этих дел ушел почти год. Кунцевича и его компаньонов вывели за периметр дела ОПГ «Четыре брата» и объединили в другую транснациональную группировку. По данным следствия, самыми активными членами ОПГ являлись Алмаз Кужагалиев и Сергей Кунцевич. Их обвиняли в создании и руководстве ОПГ. Оба свою вину не признали. Всего по озвученным в ходе судебного заседания данным, в период с мая по декабрь 2016 года в Кыргызстан отправили 13 тыс. тонн сырой нефти на общую сумму 1,4 млрд тенге (3,7 млн долларов).

В декабре 2018 года суд приговорил Кужагалиева и Кунцевича к 19 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении исправительной системы максимальной безопасности, сообщает kursiv.kz . Утениязов и Кушкинбаев получили по 4 года. В суде они заявили, что схему, по которой под видом смеси Oil Blend вывозилась нелегальная нефть, придумали Кужагалиев и Кунцевич, уточняет abctv.kz .

Утениязов и Кушкинбаев считают, что схему, по которой под видом смеси Oil Blend вывозилась нелегальная нефть, придумали Кужагалиев и Кунцевич.



Подробнее: https://abctv.kz/ru/news/za-neft-v-osobo-tyazhkom

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Утениязов и Кушкинбаев считают, что схему, по которой под видом смеси Oil Blend вывозилась нелегальная нефть, придумали Кужагалиев и Кунцевич.



Подробнее: https://abctv.kz/ru/news/za-neft-v-osobo-tyazhkom

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на abctv.kz

Утениязов и Кушкинбаев считают, что схему, по которой под видом смеси Oil Blend вывозилась нелегальная нефть, придумали Кужагалиев и Кунцевич.



Подробнее: https://abctv.kz/ru/news/za-neft-v-osobo-tyazhkom

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на abctv.kz

Стоит отметить, что в августе прошлого года была поставлена точка и в деле ОПГ «Четыре брата». Ее члены получили от трех до 12 лет лишения свободы.

Родственники: «Надеемся, что белорусские госорганы разберутся и помогут нам»

Адвокаты Кужагалиева и Кунцевича заявили, что не согласны с вынесенным приговором и намерены его обжаловать.

Сторона защиты привлекла специалистов нефтяной отрасли, которые отметили в суде , что речь шла о транспортировке именно нефтепродуктов, а не нефти. Специалисты доказали, что в природе не существует такой нефти, которую экспортировали в Кыргызстан, в которой присутствуют легкие и одновременно тяжелые фракции, но отсутствует средняя фракция в виде легкого газойля и керосина.

Адвокаты также утверждают, что установлен тот факт, что с учетом цены покупки, пошлин и т.д. у бизнесменов не было экономического смысла в том, чтобы вывозить сырую нефть.

В ходе судебного процесса также стало известно, что на некоторых участников во время следствия оказывалось давление со стороны силовиков.

Родственники Сергея Кунцевича не обращались за помощью в посольство Беларуси в Казахстане, поскольку надеялись на справедливое решение суда.

— Мы надеялись, что в деле объективно разберутся и все будет хорошо, — сказал TUT.BY брат Кунцевича, который проживает в Минске. — После приговора суда направили обращения в МИД Беларуси, белорусское посольство. Я также написал письмо в Администрацию президента Беларуси. Недавно мне ответили, что Генпрокуратура будет изучать это дело.

Родственники Кунцевича называют дело «абсолютно заказным». «Суду были предъявлены доводы экспертов, которые показали, что перевозилась не сырая нефть. Сергею предлагали дать показание против руководителя завода и обещали меньшее наказание. Но он отказался от этого. Вызывает удивление, что члены ОПГ „Четыре брата“, которые натворили делов, получили меньшие сроки, чем Сергей», — пояснил брат Кунцевича. «Сейчас надеемся, что белорусские госорганы объективно разберутся в ситуации и помогут нам», — добавил он.

Апелляционное заседание суда назначено на 29 января.