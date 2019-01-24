«Не полезу на броневик, но буду с людьми». Лидеры оппозиции обсудили, как участвовать в выборах

Какой будет сценарий следующих выборов, стоит ли оппозиции выдвигать единого кандидата, как это делать и нужно ли звать народ на площадь — все это обсудили оппозиционные лидеры на круглом столе 23 января, который проводил экс-лидер ОГП Анатолий Лебедько в рамках клуба «Профессионально об актуальном».

По российскому пути?

Глава Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов спрогнозировал, что, если отношения Беларуси и России продолжат ухудшаться, власть проведет президентские выборы уже в этом году.



Игорь Борисов, фото: БСДП (Грамада)

Политик заявил, что в на ближайших выборах перед оппозицией остро стоит вопрос денег.

— Мы ведаем, што ўсяго некалькі разоў у дэмакратычных арганізацый былі дастатковыя сродкі для ўдзела [у выбарах]. Гэта 2001 год, 2006 год і 2010 год, калі адзін з кандыдатаў меў занадта шмат грошаў, — заявил Борисов, не уточнив, кого из оппозиционеров имеет в виду.

Лидер БСДП считает, что власть готовит «свою оппозицию».

— Першыя вестачкі былі на мінулых выбарчых кампаніях. Было тры палітычныя партыі, якія моцна стартанулі па ўсіх паказчыках — па колькасці кандыдатаў, па колькасці сябраў выбарчых камісій: Ліберальна-дэмакратычная, Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці і Кампартыя.

По мнению политика, власть готовит создание партийной системы на манер российской — с правящей партией на базе «Белой Руси», либерал-демократами и коммунистами как аналогами одноименных российских партий и Республиканской партией труда и справедливости как зеркалом «Справедливой России».

Борисов добавил, что сейчас готовятся изменения в закон о политических партиях, которые и должны оформить новую систему.

Калякин: Суверенитет тюрьмы для заключенных ценности не имеет

Лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин, считает, что Россия на этих выборах снова сделает ставку на Александра Лукашенко, несмотря на экономические споры.

— Он пока во всем устраивает Россию. Это было бы интересно, если бы Россия начала двигать своего кандидата — это бы встряхнуло и власть, и общество. Но я в это просто не верю, я просто не вижу, что этот кандидат может дать России в ближайшее время.



Фото из фейсбука Анатолия Лебедько

Политик считает, что Лукашенко затянул многих оппозиционеров в ловушку через «фейковый конфликт с Россией»:

— Многие уже говорят — да, опасно, надо поддержать Лукашенко в его борьбе за независимость. Это глупость несусветная. Суверенитет тюрьмы для сидящих в этой тюрьме заключенных никакой ценности не имеет. В Беларуси без соблюдения прав и свобод людей суверенитет не имеет для людей такой сакральной ценности, за которую они пойдут голосовать.

Единый кандидат?

Калякин убежден, что оппозиции не надо выдвигать единого кандидата, чтобы мобилизовать протестный электорат.

— Нам нужен единый кандидат как беззубое существо, которое не имеет внятной программы, потому что он все острые моменты должен причесать, или пусть каждый мобилизует свою часть избирателей для мощной кампании?.. Я понимаю, что если единым кандидатом будет Калякин, то часть людей, которые могли бы проголосовать за БНФ, просто на выборы не пойдут.

Политик считает, что оппозиция должна ставить себе цель — не допустить электоральной победы Лукашенко, чтобы он в реальности набрал не более 45% голосов.

— Если он [реально] получит больше 50%, то все остальное не имеет смысла. Мы можем спорить, сколько он там себе пририсовал, но мы проигравшие. Чтобы добиться [электорального поражения власти], мы готовы объединять силы с правоцентристами, центристами, левоцентристами — кем угодно.

Вместе с тем, Калякин признал, что на левом фланге оппозиции пока не ведется серьезных переговоров о выдвижении единого левого кандидата.

— Но мы поддерживаем праймериз, которые делает правоцентристская коалиция. Они покажут, какой сегодня есть потенциал мобилизации у интернета. Если там будет несколько сотен человек — это одно, если десять тысяч — другая ситуация. Плохо, что БНФ не присоединился к этой инициативе.

Политик отметил, что за последний год прекратилась координация между политическими силами в оппозиции.

Глава движения «За свободу» Юрий Губаревич напомнил, что его структура вместе с коллегами по правоцентристской коалиции (ОГП и БХД) готовят выдвижение единого кандидата через праймериз .

— Задача, якая стаіць перад намі на першым этапе, гэта не тое, што планаваць перамогу, а як быць зарэгістраваным, патрапіць у кола кандыдатаў, якія атрымаюць доступ да дзяржаўнага тэлебачання, правядзення агітацыі, пікетаў.



Юрий Губаревич — слева. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Губаревич сказал, что правоцентристы были бы рады присоединению БНФ к их праймериз.

— Мы неаднаразова агучвалі гэтыя прапановы. Я не магу даць адказ за іх, чаму яны не прымаюць рашэнне, якое было б цалкам лагічным. Не выключаю, што яны яго прымуць. Бо інакш для іх будзе выбар: пайсці ў кампанію самім, не сабраць подпісы і сысці ці пагаджацца на ўдзел у сцэнары ўладаў і падаваць несапраўдныя подпісы.

После проведения праймериз политик анонсировал уличные акции ближе к самой дате президентских выборов.

Игорь Борисов заявил, что БСДП (Грамада) не планирует присоединяться к праймериз.

— І выбараў няма, і сродкаў няма. Тым ня менш, мы рыхтуемся і да парламентскай, і да прэзідэнцкай кампаніі.

Зампредседателя партии «Зеленых» Дмитрий Кучук также заявил, что его структура не участвует в праймериз правоцентристов, но если будет единый кандидат от левых сил, «Зеленые» его поддержат.

Будет ли протесты

По мнению Юрия Губаревича, в обществе растет протестный потенциал.

— Нехта кажа, што людзі прызвычаіліся і ўвогуле не вельмі дрэнна жывуць. Па маіх ацэнках, сітуацыя іншая. Нават калі дакрануцца да лакальных праблемаў, якія выклікаюць абурэнне людзей, нават на пратэстах пра побытавыя рэчы людзі робяцца больш радыкальнымі. Я некалькі гадоў працую з такімі групамі. Яны гатовыя нават на несанкцыянаваныя дзеянні, іх гэта палохае нашмат менш, чым у папярэднія часы.

Губаревич ответил на вопрос о том, не боится ли он протестами спровоцировать вмешательство России в ситуацию в Беларуси.

— Шмат разоў казалі «не раскачивайте лодку». Сацыяльныя пратэсты адбываюцца і ў Расіі. І ў Беларусі людзі не будуць слухаць казкі пра тое, што Лукашэнка — гарант незалежнасці, калі будзе прыняты чарговы дэкрэт пра дармаедаў. Наша праца і адказнасць — паказаць, што захаванне асабістай улады Лукашэнка не мае нічога агульнага з захаваннем незалежнасці Беларусі. Ён не сёння ня робіць ніякіх крокаў, каб зменшыць залежнасць ад Расіі.

И.о. лидера ОГП Николай Козлов согласился, что среди избирателей сегодня сильны протестные настроения.

— Заявления, что Лукашенко — гарант суверенитета, не выдерживают никакой критики. У нас короткая память, давайте вспомним «Белтрансгаз». Мы говорили, что это один из гарантов суверенитета и энергетической независимости. Как только [Лукашенко] прижали — это «ржавая труба, которую мы выгодно продали». Украина имеет возможность реэкспорта газа из Европы, мы эту возможность потеряли.



Николай Козлов — в центре. Фото из фейсбука Анатолия Лебедько

Политик считает, что оппозиция должна готовится к победе, вне зависимости, верит она в нее или нет.

— Есть ли у нас сегодня основания об этом говорить? Не знаю. Но жизнь такая стремительная, что через полгода все может поменяться.

На вопрос, поведет ли он сторонников на улицу, чтобы бороться за настоящий результат в случае фальсификаций, Козлов ответил, что ему нравится вариант мирных протестов в Армении.

— Все-таки решает народ. Если встанет вопрос, что это победа и ее надо остоять, то ее надо будет отстоять. Вопрос только в том, какими способами. Белорусы — спокойная и цивилизованная нация. Я верю, что до кровопролития не дойдет… Я не полезу на броневик и не рвану на площадь Независимости, но я буду вместе с людьми.