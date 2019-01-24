Оживление разговоров о Союзном государстве невольно напомнило о том, почему этот проект забуксовал в начале 2000-х. Почему стороны и тогда не смогли, и сейчас не смогут договориться об одновременно равноправной и глубокой интеграции — в новом выпуске нашего проекта «Разжевано».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во что вечно упиралась и снова упрется интеграция Беларуси и России? В очередном выпуске проекта «Разжевано» рассказываем, какое главное препятствие стоит на пути глубокой интеграции Беларуси и России.