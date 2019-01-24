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Во что вечно упиралась и снова упрется интеграция Беларуси и России?
25.01.2019 08:00 — Новости Экономики | Tut.by
Оживление разговоров о Союзном государстве невольно напомнило о том, почему этот проект забуксовал в начале 2000-х. Почему стороны и тогда не смогли, и сейчас не смогут договориться об одновременно равноправной и глубокой интеграции — в новом выпуске нашего проекта «Разжевано».
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В очередном выпуске проекта «Разжевано» рассказываем, какое главное препятствие стоит на пути глубокой интеграции Беларуси и России.
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