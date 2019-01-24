Так кто больше зарабатывает: производители или торговые сети?

К обращениям в МАРТ со стороны объединений предпринимателей, которые ведут борьбу по ограничению влияния крупных торговых сетей, страна уже привыкла. Но последнее обращение заставило буквально вздрогнуть — крупные торговые сети, по мнению авторов очередной жалобы, угрожают ни много ни мало суверенитету страны. Министерство создало межведомственную рабочую группу, которая проанализирует ситуацию и примет необходимые меры. О том, как воспринимают нападки бизнес-союзов крупные отечественные торговые сети, рассказал генеральный директор «Евроопта» Андрей Зубков.





Почему испугались инвестиций?

— Посыл о том, что монопольные позиции в сфере розничной торговли в стране захватывают структуры, либо принадлежащие иностранным контрагентам, либо получившие огромное финансирование из-за рубежа на осуществление своей экспансии, даже комментировать не хочется. Данные о том, кому принадлежат контрольные пакеты акций большинства отечественных сетей, есть в свободном доступе в интернете. А говорить, что торговые сети получают финансирование из-за рубежа на осуществление экспансии и что это почему-то плохо, и вовсе несерьезно…

«Евроторг» первой из белорусских частных компаний разметил свои ценные бумаги на мировом рынке заимствований и на отличных условиях привлек в Беларусь иностранные инвестиции. Это был настоящий успех нашей компании, отмеченный международной наградой за лучший дебют на мировых финансовых рынках среди бизнес-структур стран Восточной Европы. Считать факт привлечения внешних инвестиций отрицательным явлением для экономики страны как минимум странно!

Почему вообще иностранные инвестиции интересуют отечественные торговые сети? Первая причина — у белорусских банков недостаточно ликвидности в национальной валюте, чтобы кредитовать частный сектор в необходимом объеме. Вторая причина — валютное заимствование внутри страны для предприятий, не обладающих валютной выручкой, затруднено. Это нормальная политика Национального банка, ограничивающая долларизацию экономики, но, с другой стороны, объективный фактор, с которым мы должны считаться. Третья причина интереса к зарубежным инвестициям — это более дешевые кредиты, в том числе и для нас на момент размещения бумаг. А значит, выгодные, позволяющие привлечь капитал из-за рубежа для решения экономических задач внутри Беларуси.





Подобное привлечение средств открывает дорогу другим игрокам белорусского рынка. И каждое последующее заимствование будет более дешевым как для страны, так и для нас и других заемщиков из Беларуси.

В целом мы получаем два основных обвинения. Первое — мы оказываем давление на отечественных производителей требованиями лучших цен для наших покупателей, не давая им успешно развиваться. А второе — мелким и средним предпринимателям невозможно выдержать конкуренцию с крупными торговыми сетями.

Кто зарабатывает больше, поставщик или сеть

Сначала об отношениях с производителями. Еще 10−15 лет назад, до появления в стране достаточно крупных и сильных торговых сетей, в Беларуси существовал абсолютный диктат поставщиков. Любому магазину могли объявить, что с завтрашнего дня цены на продукцию такого-то предприятия повышаются на 15% — и без объяснения причин!

Сегодня эта ситуация невозможна в принципе. Сильные и крупные торговые сети просят производителей и поставщиков с фактами в руках обосновывать любое изменение цены. Поднять цены на 10 или 15 процентов просто потому, что так хочется, не выходит. И эта особенность конкуренции между торговыми сетями, а также сдерживание аппетитов поставщиков являются во всем мире общепризнанным фактором для сдерживания роста цен. Наряду, естественно, с другими действиями государственных регуляторов. А отражается это в конечном итоге на интересах населения страны, которое получает возможность покупать товары по более доступным ценам.





Но есть во всей этой проблеме не только голые эмоции, но и объективные экономические данные. Если один довлеет на рынке — другая сторона проигрывает. Если торговые сети задавили производителей — то у розницы должны быть прибыли больше, чем у производителей. Нам известно о рентабельности по чистой прибыли многих крупных игроков — торговых сетей. В основном она колеблется от 0,5 до 1%. У нас, в частности, по 2017 году — 1,03%, а по 2018 году — 0,5%. Мы проанализировали финансовую отчетность за 2017 год (находящуюся в открытом доступе) 41-го производственного предприятия, с которыми имеем значимые обороты. Оказалось, что у 34 из 41 рентабельность по чистой прибыли выше, чем у нас, а у половины из них — существенно выше и колеблется от 6 до 16%.

Показатель соотношения чистой прибыли к товарообороту у Евроопт в 2017 году составил 1,03%, а у Волковысского мясокомбината -10%, у Ошмянского мясокомбината — 8%, у «Беллакта» — 8,4%, у агрокомбината «Дзержинский» — 10,2%, у предприятия «Молочный мир» — 16,4%, Слуцкого сыродельного комбината — 9,5%, Солигорской птицефабрики — 10,3%, «Коммунарки» — 15,9%, «Спартака» — 9,1%, «Аливарии» — 11,8%.

Попробуем понять это на простом примере. Покупая, предположим, бутылку молока в магазине за 1 рубль, покупатель дает возможность заработать Евроопту 1 копейку чистой прибыли, а проанализированным нами производителям молока и молочной продукции в среднем — около 6,4 копеек.

Так в чем же выражается наше пагубное воздействие на производителей?

И еще один нюанс. Если производителям так не нравится сотрудничать с торговой сетью «Евроопт», как об этом заявляют бизнес-союзы, так почему они продолжают поставлять в нашу сеть свои товары? Ведь наша доля розничного рынка — всего 19%. Значит, им выгодно с нами сотрудничать — из-за хорошо выстроенной логистики, из-за того, что производителям самим не нужно организовывать активные продажи, а также потому, что с нами есть возможность без больших расходов войти в глубинку и т.д. Если было бы не выгодно поставщикам сотрудничать с «Еврооптом», они ушли бы в другие сети — ведь 81% рынка в руках иных операторов.

«Забыть о малом бизнесе в рознице»

Второе обвинение — крупные торговые сети делают неконкурентоспособной мелкую розницу. Чтобы понять эту проблему, давайте обратимся к опыту европейских стран, где сети появились 50 лет назад. В развитых странах все уже давно изобретено и отрегулировано. Так, в обращении в МАРТ упоминаются 17 крупнейших сетей Беларуси, которые нарастили товарооборот за последние годы на 15%. Но во многих западных странах три-пять сетей держат до 85−95% розничного рынка продуктов питания! И это никоим образом не мешает существовать мелким розничным магазинам.

Дело в том, что торговые сети — это универсальные магазины по продаже универсального ассортимента. Это примерно 85−95% продовольственных товаров, которые наиболее востребованы покупателями. Никто не сможет обеспечить население этим набором продуктов первой необходимости лучше, чем крупные торговые сети — и по качеству, и по ассортименту, и по ценам. Ниша мелкой розницы во всем мире — оставшиеся 5−15%. Крупные торговые сети вряд ли сумеют сделать такой хлеб и выпечку, как небольшая пекарня, представить такое количество сортов кофе — как специализированный кофейный магазин, организовать ассортимент мяса и мясных изделий — как специализированная мясная точка, представить ассортимент фермерских продуктов — лучше самих фермеров. И это главная ниша для мелкой розницы во всем мире, которая при этом старается разместиться рядом с магазинами крупных торговых сетей — ведь именно там обеспечивается основной трафик покупателей.





Есть, конечно, в Европе и небольшие универсальные магазины шаговой доступности не сетевой принадлежности. Но это магазины «для забывчивых» — если внезапно понадобилась бутылка молока, пачка соли или багет, которые ты забыл купить в супермаркете, то сможешь приобрести эти товары в таком магазине, но гораздо дороже, чем в крупных торговых сетях.

Сегодня по сути от имени бизнес-союзов выступают бизнесмены, которые не выдерживают текущую конкуренцию, они требуют для своего бизнеса — преференций и дополнительных административных барьеров — для своих конкурентов.

Возникает также логичный вопрос, почему в роли эксперта по работе торговых сетей от бизнес-союзов постоянно выступает Виктор Маргелов. В нюансах крупного ритейла он не разбирается — владеет лишь двумя небольшими магазинами, и на роль эксперта явно не тянет. С другой стороны, он, занимаясь розничной торговлей, является нашим прямым конкурентом, поэтому тоже не имеет права выступать в роли человека, который беспристрастно вникает в проблемы.

Предположу, что гиперактивность Виктора Маргелова связана с его личной заинтересованностью, а так как в конце ноября прошлого года Евроопт недалеко от его магазина открыл торговые объекты под новым брендом «Хит! Экспресс». Это небольшие магазины с ограниченным ассортиментом, но с очень приятными ценами. Ведь торговая наценка в магазинах «Хит! Экспресс» составляет в среднем 22%, включая затраты на логистику. А если учесть логистику, то наша наценка составляет и вовсе 18%. По нашим данным, с этого момента выручка магазина Виктора Маргелова стала резко снижаться. Получается, ополчаясь на торговые сети, он выражает недовольство результатами обычной конкуренции. И даже если всем понятно его личное беспокойство, то какое отношение оно имеет к сути обсуждаемого вопроса — регулированию работы торговых сетей?



Фото из личного архива

А уж если говорить об экспертах, то непререкаемым авторитетом в сфере розничной торговли считается Сергей Галицкий, создатель российской торговой сети «Магнит». Это человек, к мнению которого прислушиваются самые высококлассные специалисты, с ним с удовольствием работали ведущие мировые инвесторы.

А вот интересная цитата Сергея Галицкого: «Надо забыть, что в розничной торговле есть малый бизнес. Как может быть там малый бизнес, если логистический центр стоит 40 миллионов долларов? А если у тебя его нет, нет транспорта — у тебя цена товара на полке будет невероятно высокая. Это хенд-мейд получается. Все путают специализированные маленькие магазины в странах Европы, торгующие колбасой, сырами — дорогими продуктами для богатых людей, с розничным бизнесом. На этом рынке во всем мире только крупные игроки. И по-другому это не может работать».

Достаточно четкая формулировка.

И последний, но очень важный аспект. Бизнес-союзы в своем обращении говорят о том, что крупные сети — это интересы нескольких десятков человек. На самом деле это не так. Только в группе «Евроторг» работает более 40 тысяч человек, а во всех крупных сетях страны — более 100 тысяч.

Важно еще и то, что каждый день в торговой сети «Евроопт» делают покупки около миллиона человек. А в целом в нашей сети — более 3 миллионов постоянных покупателей. Всего услугами крупных торговых сетей пользуется практически все население страны. Это значит, что в случае, если предложения отдельных представителей бизнес-союзов будут реализованы, практически все население страны будет покупать продукты по гораздо более высоким ценам.

Именно об этом мечтают белорусские покупатели? Нет, конечно, ведь люди проиграют. А в выигрыше будет кто? Правильно — как раз-таки те самые отдельные представители бизнес-союзов. Которые никак не могут найти свое место на розничном рынке.

Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции