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Властям удалось довести зарплаты до заветных «по пятьсот»

25.01.2019 10:24 — Новости Экономики | БДГ  
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В декабре прошлого года средняя номинальная начисленная зарплата, то есть заработок без вычета налогов, составил 1 115,3 рубля, или превысил планку в пятьсот долларов в эквиваленте.

Реальная заработная плата с января по декабрь 2018 года выросла на 11,6%, сообщает Национальный статистический комитет.

В декабре 2018 года самые высокие номинальные начисленные среднемесячные зарплаты сложились в Минске - 1 567,0 рублей, по областям зарплаты отличаются довольно значительно: Минская область 1 134,5 рублей, Брестская область - 1 004,7 рублей, Гродненская область - 976,5 рубля, Гомельская область - 972,4 рубля, Витебская область - 902,9 рублей, Могилевская область - 899,0 рублей.

Напомним, что в ноябре 2018 года средние зарплаты в Беларуси упали до 994 рублей. 

26 ноября премьер-министр страны Сергей Румас по итогам совещания у президента заявил, что в 2019 году размер средней зарплаты составит не менее 1025 рублей, а у бюджетников – 820 рублей. 

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала о планах по повышению размера пенсий и зарплат на текущий год. Согласно прогнозу, темп роста средней зарплаты в 2019 году должен составить 3,5%, а в бюджетной сфере — 4,5%.

 
Теги: Минск
 
 
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В декабре прошлого года средняя номинальная начисленная зарплата, то есть заработок без вычета налогов, составил 1 115,3 рубля, или превысил планку в пятьсот долларов...
 
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