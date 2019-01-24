Властям удалось довести зарплаты до заветных «по пятьсот»

В декабре прошлого года средняя номинальная начисленная зарплата, то есть заработок без вычета налогов, составил 1 115,3 рубля, или превысил планку в пятьсот долларов в эквиваленте.

Реальная заработная плата с января по декабрь 2018 года выросла на 11,6%, сообщает Национальный статистический комитет.

В декабре 2018 года самые высокие номинальные начисленные среднемесячные зарплаты сложились в Минске - 1 567,0 рублей, по областям зарплаты отличаются довольно значительно: Минская область 1 134,5 рублей, Брестская область - 1 004,7 рублей, Гродненская область - 976,5 рубля, Гомельская область - 972,4 рубля, Витебская область - 902,9 рублей, Могилевская область - 899,0 рублей.

Напомним, что в ноябре 2018 года средние зарплаты в Беларуси упали до 994 рублей.

26 ноября премьер-министр страны Сергей Румас по итогам совещания у президента заявил , что в 2019 году размер средней зарплаты составит не менее 1025 рублей, а у бюджетников – 820 рублей.