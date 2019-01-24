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Загородная недвижимость в 2018 году — конкуренция выросла, но и сделок стало больше
25.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Рынок загородной недвижимости продолжает сокращаться в размерах. Покупатели не спешат выезжать в заснеженный пригород для изучения дач и домов, в свою очередь многие продавцы попросту убирают объявления на этот период. Количество выставленных на продажу объектов за последний месяц 2018 года сократилось на 8,3%, а в сегменте дач на внушительные 13,2%, что можно объяснить сезонным характером проживания в них.
По итогам 2018 года предложение объектов на рынке загородной недвижимости увеличилось на 13,2%, что указывает на продолжающийся рост конкуренции и проблемы с реализацией объектов. Для загородного рынка давно стали нормой случаи, когда продажа затягивалась на год и более.
Наибольший рост предложения за прошлый год был отмечен у домов, построенных до 2000 года (+31%), а также дач (+27%). В то же время участков в продаже стало на 13% меньше. Заметны и различия по направлениям — в то время как на Раковом, Московском и Слуцком направлениях предложение увеличилось на четверть, на Логойском направлении объектов в продаже стало меньше на 1%.
Спрос в Минском районе по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 7%, а в соседних районах на 29%. Это вполне закономерный итог, учитывая общее затухание активности на рынке.
Более показательным будет сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Покупательская активность в Минском районе оказалась сразу на 27% выше, чем годом ранее, а в соседних с ним районах — на 5,4%.
На ценовую динамику в декабре сильно повлияло сокращение базы. За исключением участков рост среднего уровня цен наблюдался у всех типов загородной недвижимости.
Ситуация в Минске
Частный сектор в столице постепенно идёт под снос, что оказывает влияние на продажу домов в городской черте. Предложение выставленных на продажу объектов сократилось за год на 8,3%, а средний уровень цен увеличился в среднем на 5,1%. На данный момент за 1 квадратный метр просят в среднем $1039.
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