Загородная недвижимость в 2018 году — конкуренция выросла, но и сделок стало больше

Рынок загородной недвижимости продолжает сокращаться в размерах. Покупатели не спешат выезжать в заснеженный пригород для изучения дач и домов, в свою очередь многие продавцы попросту убирают объявления на этот период. Количество выставленных на продажу объектов за последний месяц 2018 года сократилось на 8,3%, а в сегменте дач на внушительные 13,2%, что можно объяснить сезонным характером проживания в них.

По итогам 2018 года предложение объектов на рынке загородной недвижимости увеличилось на 13,2%, что указывает на продолжающийся рост конкуренции и проблемы с реализацией объектов. Для загородного рынка давно стали нормой случаи, когда продажа затягивалась на год и более.

Наибольший рост предложения за прошлый год был отмечен у домов, построенных до 2000 года (+31%), а также дач (+27%). В то же время участков в продаже стало на 13% меньше. Заметны и различия по направлениям — в то время как на Раковом, Московском и Слуцком направлениях предложение увеличилось на четверть, на Логойском направлении объектов в продаже стало меньше на 1%.



