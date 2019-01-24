ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Загородная недвижимость в 2018 году — конкуренция выросла, но и сделок стало больше

25.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Рынок загородной недвижимости продолжает сокращаться в размерах. Покупатели не спешат выезжать в заснеженный пригород для изучения дач и домов, в свою очередь многие продавцы попросту убирают объявления на этот период. Количество выставленных на продажу объектов за последний месяц 2018 года сократилось на 8,3%, а в сегменте дач на внушительные 13,2%, что можно объяснить сезонным характером проживания в них. 

По итогам 2018 года предложение объектов на рынке загородной недвижимости увеличилось на 13,2%, что указывает на продолжающийся рост конкуренции и проблемы с реализацией объектов. Для загородного рынка давно стали нормой случаи, когда продажа затягивалась на год и более. 

Наибольший рост предложения за прошлый год был отмечен у домов, построенных до 2000 года (+31%), а также дач (+27%). В то же время участков в продаже стало на 13% меньше. Заметны и различия по направлениям — в то время как на Раковом, Московском и Слуцком направлениях предложение увеличилось на четверть, на Логойском направлении объектов в продаже стало меньше на 1%.

Загородная недвижимость в 2018 году — конкуренция выросла, но и сделок стало больше

Спрос в Минском районе по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 7%, а в соседних районах на 29%. Это вполне закономерный итог, учитывая общее затухание активности на рынке. 

Более показательным будет сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Покупательская активность в Минском районе оказалась сразу на 27% выше, чем годом ранее, а в соседних  с ним районах — на 5,4%.

Пусть и очень медленно, но спрос на загородную недвижимость восстанавливается — после обвала в 2015 году на протяжении 3 следующих лет количество сделок росло. 

На ценовую динамику в декабре сильно повлияло сокращение базы. За исключением участков рост среднего уровня цен наблюдался у всех типов загородной недвижимости.

Любопытный факт: по итогам 2018 года сильнее всего подорожали недостроенные дома (+9,3%). Темпы роста цен в этом сегменте оказались сопоставимыми с квартирами в Минске, при том, что последние являются куда более ликвидной недвижимостью.

Загородная недвижимость в 2018 году — конкуренция выросла, но и сделок стало больше

Ситуация в Минске

Частный сектор в столице постепенно идёт под снос, что оказывает влияние на продажу домов в городской черте. Предложение выставленных на продажу объектов сократилось за год на 8,3%, а средний уровень цен увеличился в среднем на 5,1%. На данный момент за 1 квадратный метр просят в среднем $1039.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На рынке загородной недвижимости сейчас далеко не самый активный сезон. Хотя продавцов и покупателей в целом стало меньше, сделки продолжают проводиться, а цены не...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк рассказал про свои главные задачи: обещают низкую инфляцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика