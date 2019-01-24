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Креативный офис: разработчик музыкальных приложений показал свою новую штаб-квартиру на 700 «квадратов»
25.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Разработчик развлекательных музыкальных приложений и игр Gismart расширил границы. Компания «захватила» еще один этаж БЦ RoyalPlaza. Теперь офисы Gismart занимают 4 и 25 этажи небоскреба. Realt.by одним из первых побывал в новом офисе разработчика.
Новый офис компании занимает весь 4 этаж бизнес-центра, это порядка 720 квадратных метров. Административный директор минского офиса компании Евгений Нагель рассказал Realt.by, что ремонт простым не был. На реализацию проекта ушло полгода, делать все пришлось с нуля:
– Офис нам достался без коммуникаций, и это серьезно удлинило период ремонта. В помещениях была установлена только система пожаротушения. Ни воздуха, ни электричества, ни кондиционирования – только голый бетон. В связи с этим работы заняли около полугода. Что касается дизайна, то проект разрабатывала молодая архитектурная студия DUDESarchitect. Результатом мы довольны.
Дизайнеры постарались вдохнуть в помещение настроение модернизма и авангарда начала XX века. Пространство общее, представляет собой огромный openspace с несколькими функциональными зонами – для работы и отдыха. Команды разработчиков разделены условно, в качестве перегородок выступает живая изгородь из растений. Стеллажи с зеленью помогают разбить пространство на небольшие командные ячейки, сделать офис уютней и ярче.
Доминантой дизайна выступает большой зеленый шкаф для хранения одежды. Он занимает центральную зону помещения, объединяя все офисные блоки воедино. Помимо секторов для хранения, в шкафу предусмотрены ниши с диванчиками и подушками – для отдыха и бесед тет-а-тет.
Еще одна интересная деталь офиса – капсульные «переговорки». Островки расположены вдоль рабочих пространств и отлично подходят для уединенных бесед.
Для личных вопросов, требующих особой конфиденциальности, в офисе разработана тихая комната (телефонная будка) со звукоизоляцией. Она изолирована от общего пространства акустическим поролоном. Бордовый цвет поролона и неоновая подсветка создают внутри будки таинственную атмосферу помещения для проявки фотопленки.
Звукоизоляция реализована и в переговорных комнатах. На потолке установлены акустические панели, отражающие и распределяют звук за счет своей формы. Всего в офисе три большие и несколько маленьких «переговорок».
Разделение на зоны прослеживается в отделке стен и пола. Различные цвета и фактуры позволяют не заблудиться на 720 «квадратах» площади. Рабочая зона светлая, яркая, наполненная зеленью. В транзитной зоне использованы глубокие темные оттенки, черный цвет потолка без освещения и настенные светильники. Со слов представителей Gismart это сделано для того, чтобы создать некий «портал», объединяющий рабочую зону и зону отдыха.
Что касается зоны отдыха, то она находится в отдельном помещении и разделена на несколько функциональных зон. Концепция – оранжерея. Здесь есть и workout площадка с брусьями и турниками, и кухня, и удобные диванчики для отдыха. Все пространство пронизано изобилием зелени. Мебель расставлена так, чтобы любой сотрудник компании мог найти себе уединенное место и расслабиться.
Напомним, что это уже второй офис компании в БЦ RoyalPlaza. На сегодня Gismart занимает 1400 «квадратов» бизнес центра, однако, со слов Евгения Нагеля, и этого уже недостаточно. До конца года компания планирует вырасти со 150 до 300 сотрудников.
Фото: Павел Садовский
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Креативный офис: разработчик музыкальных приложений показал свою новую штаб-квартиру на 700 «квадратов»
Разработчик развлекательных музыкальных приложений и игр Gismart расширил границы. Компания «захватила» еще один этаж БЦ Royal Plaza. Теперь офисы Gismart занимают 4 и 25 этажи...
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