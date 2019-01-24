Креативный офис: разработчик музыкальных приложений показал свою новую штаб-квартиру на 700 «квадратов»

Новый офис компании занимает весь 4 этаж бизнес-центра, это порядка 720 квадратных метров. Административный директор минского офиса компании Евгений Нагель рассказал Realt.by, что ремонт простым не был. На реализацию проекта ушло полгода, делать все пришлось с нуля:

– Офис нам достался без коммуникаций, и это серьезно удлинило период ремонта. В помещениях была установлена только система пожаротушения. Ни воздуха, ни электричества, ни кондиционирования – только голый бетон. В связи с этим работы заняли около полугода. Что касается дизайна, то проект разрабатывала молодая архитектурная студия DUDESarchitect. Результатом мы довольны.



