Правительство утвердило план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2019 год

На выставке. Фото из архива

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. План национальных выставок Беларуси за рубежом на 2019 год утвержден постановлением Совета Министров от 24 января 2019 года №48, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В первом полугодии национальные экспозиции будут представлены на международной выставке сельского хозяйства и животноводства, продуктов питания, напитков и упаковочных технологий Agrofood в Лагосе (Нигерия), международной выставке автоматизации производства Smart Factory Expo + Automation World в Сеуле (Республика Корея), а также на международной выставке сельского хозяйства и животноводства AgroActiva в Армстронге (Аргентина).

Во втором полугодии белорусские экспозиции будут развернуты на международной выставке продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FoodAgro в Найроби (Кения), международной промышленной выставке IEMA в Лахоре (Пакистан), международной выставке Trade Expo Indonesia в Джакарте (Индонезия),

Кроме того, Беларусь будет представлена на второй Китайской международной выставке импорта в Шанхае и международной выставке Tech Industry в Риге (Латвия).

В плане также значится подготовка национальной экспозиции Беларуси к Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае (ОАЭ).

Документ утвержден для продвижения отечественных технологий, научных разработок, товаров и услуг на внешний рынок.-0-