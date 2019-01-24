25 % автомобилей Столинщины прошли техосмотр в 2018 году



На 1 января 2019 года в районе на учёте в РЭО ГАИ стоит 44 486 единиц транспортных средств. За прошлый год их количество увеличилось на 1410. Из них 40 369 принадлежат на правах собственности физическим лицам, 4 117 – юридическим.

– В 2018 году на диагностических станциях в г. Столине и аг. Ольшаны были проверены 11 519 единиц техники, что составляет всего около 25 процентов от имеющегося количества, – рассказал «НП» инженер по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении УП «Белтехосмотр» Иван ВЕРЕНИЧ. – Нужно отметить, что очень много автомобилей и мотоциклов не снимается с учёта в РЭО ГАИ физическими лицами, но они всё ещё числятся после окончания своей эксплуатации или полной ликвидации. Возьмем такой пример: из 13 646 зарегистрированных единиц мотоциклов, мопедов и скутеров из года в год проходят технический осмотр всего 800-900 единиц. А где остальные? Возможно, большая часть из зарегистрированных уже не существует в природе, распилена на металлолом.

Также одним из факторов снижения прохождения гостех-осмотра явилось введение с 1 января 2014 года государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Соответственно многие авто-владельцы игнорируют уплату госпошлины, а, следовательно, и прохождение гостехосмотра. Возможно, ситуация по этой проблеме исправится с планируемыми изменениями в законодательстве уже этой весной, когда уплату госпошлины отвяжут от прохождения гостехосмотра и платить можно будет сезонно, по месяцам.

Из организаций агропромышленного комплекса, которые более активно поставляют транспортные средства на гостехосмотр, следует отметить СПК «Федорский», КУПП «Маньковичи», ОАО «Новая Припять», ОАО «Полесская нива», ОАО «Теребежов-Агро», ОАО «Лядецкий».

Специалистами УП «Белтех-осмотр» в прошлом году было выдано 8 833 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, а также 272 международных сертификата технического осмотра. Выдано и продлено 49 свидетельств на допуск к перевозке определённых опасных грузов.

За 2018 год к административной ответственности за управление транспортным средством без своевременно пройденного гостехосмотра сотрудниками ГАИ были привлечены 1312 автовладельцев, а также за выпуск транспортных средств на линию без техосмотра были привлечены 24 должностных лица предприятий, организаций, ответственных за выпуск.

В прошлом году внесён ряд изменений в Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 630. Согласно п. 25 данного Постановления, к всеобщему одобрению автовладельцев, при внесении в свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), выдаче его дубликата, нового документа (сертификата) о прохождении государственного техосмотра, а также в случае государственной регистрации новым собственником в период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении отметка в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра переносится работником УП «Белтехосмотр» после подтверждения факта выдачи разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Данным правом переноса в районе воспользовались 628 автовладельцев.

Для транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, упразднён срок действия разрешения в шесть месяцев и увеличен до одного года. Госпошлина будет уплачиваться в 100-процентном объёме.

Второй год идёт наработка единой базы прохождения гос-техосмотра. Камеры фотофиксации планируется перевести в непрерывный режим работы для выявления автомобилей, не прошедших гостехосмотр, и оплаты госпошлины, так как сама уплата пошлины будет отвязана от процедуры прохождения гостехосмотра. Владельцы смогут самостоятельно выбирать уплачиваемый период участия в дорожном движении. Планируется также ввести 20-процентную скидку для тех, кто оплачивает пошлину минимум на один год.

Для экономии времени на прохождение гостехосмотра работает предварительная запись по телефонам: в г. Столине – 6-19-50, в аг. Ольшаны – 56-7-89.

Александр

НИКИФОРЕНКО