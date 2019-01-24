Супруги-анархисты получили повторный штраф за фото в «Фейсбуке»

Активисты анархистского движения Вячеслав и Марина Косинеровы повторно оштрафованы на 50 и 40 базовых величин, или на 1.275 и 1.020 рублей соответственно, за фото в «Фейсбуке». Как сообщила БелаПАН Косинерова, такое решение 25 января принял суд Московского района.



Вячеслав и Марина Косинеровы, фото из фейсбука Вячеслава

Она пояснила, что они признаны виновными по ст. 17.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

«Так как мы не удалили со страницы то фото, за которое ранее были оштрафованы, оно по-прежнему находится в сети и доступно для просмотра, то суд посчитал, что мы продолжаем распространять экстремистские материалы», — сказала Косинерова.

Речь идет о фотографии Косинеровых в шапках с надписью «классовая война» по-английски, которая входит в республиканский список экстремистских материалов и запрещена к распространению.

В ноябре 2018 года за эту фотографию Вячеслав и Марина Косинеровы были оштрафованы на 45 и 30 базовых величин, что на тот момент составляло 1.102,5 и 735 рублей соответственно.

По словам Косинеровой, сегодняшний приговор супруги намерены обжаловать.