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Супруги-анархисты получили повторный штраф за фото в «Фейсбуке»
25.01.2019 13:02 — Новости Экономики | Tut.by
Активисты анархистского движения Вячеслав и Марина Косинеровы повторно оштрафованы на 50 и 40 базовых величин, или на 1.275 и 1.020 рублей соответственно, за фото в «Фейсбуке». Как сообщила БелаПАН Косинерова, такое решение 25 января принял суд Московского района.
Она пояснила, что они признаны виновными по ст. 17.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).
«Так как мы не удалили со страницы то фото, за которое ранее были оштрафованы, оно по-прежнему находится в сети и доступно для просмотра, то суд посчитал, что мы продолжаем распространять экстремистские материалы», — сказала Косинерова.
Речь идет о фотографии Косинеровых в шапках с надписью «классовая война» по-английски, которая входит в республиканский список экстремистских материалов и запрещена к распространению.
В ноябре 2018 года за эту фотографию Вячеслав и Марина Косинеровы
По словам Косинеровой, сегодняшний приговор супруги намерены обжаловать.
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Активисты анархистского движения Вячеслав и Марина Косинеровы повторно оштрафованы на 50 и 40 базовых величин, или на 1.275 и 1.020 рублей соответственно, за фото в...
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