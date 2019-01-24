«Лучше что-нибудь «однокликовое». Бизнес предлагает уйти от сложного расчета налогов на землю и недвижимость

Для начала Андрей Карпунин решил ознакомить всех присутствующих непосредственно с системой расчета налога на землю под предприятиями.

– Сейчас алгоритм, по которому рассчитывается и уплачивается налог на землю именно для промышленности, архисложный. Каждое предприятие вынуждено содержать целый отдел, сотрудники которого занимаются только расчетом этого налога. Схема расчета состоит из 9 шагов, каждый из которых включает в себя еще множество пунктов:

шаг 1 – берем стоимость земельного участка под заводом в долларах США на 1 января 2016 года;

шаг 2 – пересчитываем на курс НБ РБ на 1 января 2016 года;

шаг 3 – применяем индекс роста потребительских цен за 2017 год;

шаг 4 – на полученную сумму применяем индекс роста потребительских цен на 2018 год;

шаг 5 – на очередную сумму применяем прогнозный индекс роста потребительских цен ан 2019 год;

шаг 6 – результат умножаем на площадь каждого земельного участка (не забываем правильно пересчитать гектары в квадратные метры без всяких округлений);

шаг 7 – полученную сумму умножаем на ставку земельного налога на 2019 год;

шаг 8 – полученную сумму умножаем на повышающий коэффициент по зонам города/района, утверждаемый местными советами;

шаг 9 – полученную сумму делим на 4 по количеству кварталов в году с целью заполнения налоговой декларации и уплаты равномерными частями в бюджет.

В том случае, если речь идет о расчете за один земельный участок, процесс кажется действительно очень сложным. Но как тогда быть предприятиям, у которых более 50 участков? А есть предприятия-гиганты, у которых количество земельных участков достигает 15 тысяч.

– Даже в моем примере: казалось бы, одно здание – один участок, – пояснил Андрей Карпунин. –Но у меня 3 акта землепользования: земля непосредственно под зданием; прилегающая к зданию земля, которая используется для обслуживания; и земля общего пользования с соседним заводом. И по каждому идет вот такой расчет из 9 шагов.