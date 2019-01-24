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«Лучше что-нибудь «однокликовое». Бизнес предлагает уйти от сложного расчета налогов на землю и недвижимость
25.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Для начала Андрей Карпунин решил ознакомить всех присутствующих непосредственно с системой расчета налога на землю под предприятиями.
– Сейчас алгоритм, по которому рассчитывается и уплачивается налог на землю именно для промышленности, архисложный. Каждое предприятие вынуждено содержать целый отдел, сотрудники которого занимаются только расчетом этого налога. Схема расчета состоит из 9 шагов, каждый из которых включает в себя еще множество пунктов:
шаг 1 – берем стоимость земельного участка под заводом в долларах США на 1 января 2016 года;
шаг 2 – пересчитываем на курс НБ РБ на 1 января 2016 года;
шаг 3 – применяем индекс роста потребительских цен за 2017 год;
шаг 4 – на полученную сумму применяем индекс роста потребительских цен на 2018 год;
шаг 5 – на очередную сумму применяем прогнозный индекс роста потребительских цен ан 2019 год;
шаг 6 – результат умножаем на площадь каждого земельного участка (не забываем правильно пересчитать гектары в квадратные метры без всяких округлений);
шаг 7 – полученную сумму умножаем на ставку земельного налога на 2019 год;
шаг 8 – полученную сумму умножаем на повышающий коэффициент по зонам города/района, утверждаемый местными советами;
шаг 9 – полученную сумму делим на 4 по количеству кварталов в году с целью заполнения налоговой декларации и уплаты равномерными частями в бюджет.
В том случае, если речь идет о расчете за один земельный участок, процесс кажется действительно очень сложным. Но как тогда быть предприятиям, у которых более 50 участков? А есть предприятия-гиганты, у которых количество земельных участков достигает 15 тысяч.
– Даже в моем примере: казалось бы, одно здание – один участок, – пояснил Андрей Карпунин. –Но у меня 3 акта землепользования: земля непосредственно под зданием; прилегающая к зданию земля, которая используется для обслуживания; и земля общего пользования с соседним заводом. И по каждому идет вот такой расчет из 9 шагов.
– Суть проблемы самой методики расчета в том, что это расчет стоимости земельного налога под производственными объектами, – рассказалвице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. – Это последняя из сложных, нереформированных методик, оставшаяся в налоговом законодательстве по вопросам земли. Потому что административно-деловая зона перешла уже на новую кадастровую оценку.
Вот эта старая методика через осовременивание и пересчет индексов курсов доллара приводит к безумным искажениям и отсутствию пропорций между предприятиями, находящимися в разных городах, в разных зонах и территориях. Потому что входящая кадастровая стоимость земли у всех разная. Есть районы в Беларуси, которые имеют входящую оценку от 1995 года, – с тех пор она не менялась. Есть зоны 2007 и 2012 года – у них входящая база в долларах выше. На выходе получается, что при прочих равных условиях получаются совершенно разные суммы для уплаты налогов. Что, конечно, влияет на налоговую нагрузку и на себестоимость каждой производимой единицы товара.
В результате получается, что кирпичный завод, находящийся в Смолевичах и кирпичный завод, находящийся в Оболе Витебской области, имеют разную входящую стоимость. В результате обольский кирпич может получиться на 12% дешевле из-за налога на землю и налога на недвижимость.
Также нужно понимать, что эти налоги обязательны независимо от того, простаивает производство, выпускает продукцию или занимается модернизацией производства. А ведь модернизация производства занимает около 1 года. В это время у завода нет прибыли. Но налоги платить нужно. И все это так или иначе влияет на рентабельность предприятий на территории Беларуси.
– К сожалению, 2018 год государство закончило снова с уменьшением прибыли по предприятиям. Потому что у нас вот таких перекосов – на каждом шагу. А основное, на чем должна держаться экономика, – это производственники, – разъяснил Андрей Карпунин. – Мы можем говорить: в Минске и областях 70% бюджета заплатил малый и средний бизнес. Однако нужно вовлечь малый и средний бизнес в собственность, чтобы они выкупали неэффективное государственное имущество и строили цеха. И на этом развивались, внедряя новые технологии и создавая новые рабочие места. Но это можно сделать, только прикручивая всё это к «полу», а «пол» стоит на земле. В воздухе у нас работает только ПВТ. И даже им нужно электричество, которое течет по проводам, которые прикручены к столбам, вкрученным в землю. А это снова налог на землю и на недвижимость с каждого столба.
Поэтому наше предложение: завершить этот этап реформы в 2019 году и выйти на простую, однозначную, выражаясь современным языком, «однокликовую» технологию.
В налоге на землю важно понимать, что государство уже сделало колоссальный шаг – в 2018 году досрочно завершило инвентаризацию земель под промышленниками и единовременную кадастровую оценку по всей Беларуси. Местные советы уже примерно на 80% успели узаконить новую кадастровую оценку.
– Но здесь важно стратегическое решение и четкая позиция: если мы перейдем на новую кадастровую оценку, то мы должны все эти расчеты убрать. То есть не осовременивать, не индексировать, не применять этот повышающий коэффициент, который местные власти воспринимают с «огоньком» в глазах. Здесь власти должны признать ошибку, которую они сделали около 6 лет назад в бюджетном маневре. Когда министерство финансов инициировало этот шаг, оно забрало налог на прибыль, но оставило в местных бюджетах только земельный и налог на недвижимость, дав право применять повышающие коэффициенты. В итоге местные власти, лишившись налога на прибыль от предприятий, которые находятся на его территории, увидели, что у них полноценных источников прибыли только 3: налог на землю, налог на недвижимость и подоходный налог с заработных плат. В итоге бизнес в регионах не развивается, остатки заводов никто не хочет покупать. А кто захочет покупать, если следом за покупкой идет шлейф из этих платежей?
- Поэтому для того, чтобы разбудить местную инициативу в регионах, чтобы они выкупили эти руины и создали местное производство, нужно в первую очередь решить вопрос земельного налога, – уверен Андрей Карпунин.
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«Лучше что-нибудь «однокликовое». Бизнес предлагает уйти от сложного расчета налогов на землю и недвижимость
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