ОК 35 выплатили разработчикам игр 3,2 млрд рублей

В 2018 году ОК выплатили разработчикам игр 3,2 млрд рублей и впервые превысили 35 млн пользователей только с мобильных устройств.

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги года по аудитории, ее активности на площадке и ключевым продуктам. Несколько традиционно растущих направлений бизнеса ОК вновь показали положительную динамику. Мобильная аудитория продолжила расти: в 2018 году число пользователей, посещающих соцсеть только с мобильных устройств (mobile only), впервые преодолело отметку 35 млн человек в месяц.

Игровая платформа ОК в 2018 году также показала рост: за год социальная сеть выплатила разработчикам игр более 3,2 млрд рублей, игровая аудитория соцсети превысила 17 млн пользователей. Разработчики получают долю от оборота всей платформы по системе revenue share за внутриигровые покупки пользователей.

Растет выручка от рекламы. ОК продолжают развивать инструменты для разных типов рекламодателей и вертикалей бизнеса: как перфоманс-форматы, так и возможности для охватных кампаний. В частности, в 2018 году успешно монетизировались шоу из собственной линейки соцсети: в контент шоу были интегрированы крупные рекламодатели, которые таким образом провели успешные охватные кампании в интернете. В целом выручка ОК от видеорекламывыросла более чем в 2,5 раза, а только от аутстрим-размещений (когда рекламное видео интегрировано в публикацию в соцсети) — более чем на 85%. Вместе с ростом мобильной аудитории соцсети продолжился и рост доходов от мобильной рекламы — более чем на 80% за год.

Среди трендов года — также рост новых направлений бизнеса:

Мобильные игры. В 2018 году ежемесячная играющая аудитория ОК на мобильных устройствах выросла более чем в 2 раза и продолжает расти. Одновременно с этим растут и платежи пользователей в мобильных играх: за последний год разработчики HTML5 игр на мобильной игровой платформе соцсети заработали 300 млн рублей — в 2,7 раза больше, чем год назад.

В 2018 году ежемесячная играющая аудитория ОК на мобильных устройствах выросла более чем в 2 раза и продолжает расти. Одновременно с этим растут и платежи пользователей в мобильных играх: за последний год разработчики HTML5 игр на мобильной игровой платформе соцсети заработали 300 млн рублей — в 2,7 раза больше, чем год назад. Продажа товаров из Китая. Маркетплейс, который был открыт в соцсети в апреле, к концу года набрал внушительную аудиторию — в среднем его посещают более 5,5 млн человек в месяц (эту цифру ОК раскрывают впервые). При этом 40% пользователей после совершения первой покупки возвращаются за последующей.

Маркетплейс, который был открыт в соцсети в апреле, к концу года набрал внушительную аудиторию — в среднем его посещают более 5,5 млн человек в месяц (эту цифру ОК раскрывают впервые). При этом 40% пользователей после совершения первой покупки возвращаются за последующей. Продвижение малого и среднего бизнеса. В феврале в соцсети появилась собственная система продвижения публикаций, которая активно использовалась малыми и средними компаниями. В итоге за полгода доходы ОК от этого сегмента выросли в два раза.

В 2018 году росла активность аудитории в создании и потреблении контента, коммуникации с друзьями и близкими. Традиционный рост показала видеоплатформа ОК: ролики и трансляции набирают в сутки уже более 700 млн просмотров, а среднее время смотрения увеличилось за год на 20%. При этом пользователи не только смотрели, но и сами создавали больше контента. За год в России на 32% выросло число уникальных авторов публикаций, которые стали получать и больше обратной связи. В частности, пользователи мобильных приложений ОК стали публиковать на 35% комментариев больше, чем год назад.

Пользователи также активнее общались со своими друзьями и близкими — в частности, с помощью стикеров в личных сообщениях и новых голосовых и видеозвонков. За год пользователи стали в 13 раз чаще отправлять друг другу стикеры и в 7 раз чаще — звонить. В сутки пользователи совершают более 2,2 млн звонков.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники:

2018 год стал для нас годом экспериментов. Продолжая рост ключевых направлений бизнеса — таких, как реклама, игры, мобильное потребление и видео, мы в то же время уделили много внимания развитию новых продуктов. В частности, сместили фокус с нативных мобильных игр на HTML5 проекты, которые за год показали рост и по аудитории, и по заработку. Полноценно запустили направление электронной коммерции с собственным маркетплейсом внутри сети. Дали новые инструменты для продвижения малого и среднего бизнеса, а для удобного общения с друзьями и близкими перезапустили платформу звонков на базе искусственного интеллекта.

В наступившем году мы планируем сохранить фокус на развитии эффективных рекламных инструментов для бизнеса, в том числе для небольших компаний, и дадим еще больше возможностей для создания контента (видео, текстов, игр), выражения эмоций в соцсети, коммуникации с друзьями и подписчиками.

Ниже приводятся показатели в сравнении год к году (если не указано иное), по внутренним данным соцсети за декабрь 2018.

Традиционные направления и общие данные

Количество mobile only пользователей в месяц — 35,5 млн (весь мир);

Рост mobile only аудитории — на 9%;

Выплаты разработчикам игр (десктопных и мобильных) — 3,2 млрд рублей за 2018 год;

Количество игроков на всех платформах в месяц — 17 млн (весь мир);

Рост аудитории игр — на 12,6%;

Рост выручки от мобильной рекламы — более чем на 80%;

Рост выручки от видеорекламы — более чем в 2,5 раза;

Рост выручки от аутстрим-рекламы — более чем на 85%.

Новые направления бизнеса

Количество игроков на мобильной платформе в месяц — 9,1 млн (весь мир);

Рост ежемесячной аудитории мобильных игр — на 107%;

Выплаты разработчикам мобильных HTML5 игр за 2018 год — 300 млн рублей;

Рост выручки от нативной системы продвижения публикаций (малый и средний бизнес) — в два раза за полгода;

Среднее количество пользователей маркетплейса товаров в месяц — 5,5 млн;

40% покупателей товаров из Китая возвращаются за второй покупкой.

Активность пользователей

Рост числа авторов публикаций — на 32% (Россия);

Количество голосовых и видеозвонков в сутки — 2,2 млн (весь мир);

Рост количества звонков в сутки — в 7 раз (весь мир);

Рост числа комментариев в месяц в мобильных приложениях — на 35% (весь мир);

Рост числа отправляемых стикеров в личных сообщениях — в 13 раз (весь мир).

700 млн просмотров видео в сутки (весь мир);

Рост ежедневной аудитории видео — на 10% (весь мир);

Рост суммарного времени смотрения видео — на 20% (весь мир);

Рост числа просматриваемых прямых трансляций — в два раза (весь мир).