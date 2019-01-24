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Бывший главный травматолог вышел на свободу
25.01.2019 16:05 — Новости Экономики | Tut.by
Бывший директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Белецкий несколько недель назад покинул СИЗО КГБ. Об этом TUT.BY рассказали два источника, не связанные друг с другом.
«С 7 января он дома», — сказал один из знакомых Белецкого. «Тоже слышал, что Александра Валентиновича освободили. Но не думаю, что точка [в его деле] поставлена», — считает второй источник.
В пресс-службе КГБ отказались от комментариев.
О задержании Белецкого
13 сентября коллективу Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии
Интересно, что за несколько месяцев до своего задержания Александр Белецкий удосужился звания академика, к которому шел почти 20 лет. Он сказал
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О задержании Белецкого стало известно летом прошлого года в ходе масштабной спецоперации силовиков по «делу медиков».
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