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Бывший главный травматолог вышел на свободу

25.01.2019 16:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Бывший директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Белецкий несколько недель назад покинул СИЗО КГБ. Об этом TUT.BY рассказали два источника, не связанные друг с другом.


«С 7 января он дома», — сказал один из знакомых Белецкого. «Тоже слышал, что Александра Валентиновича освободили. Но не думаю, что точка [в его деле] поставлена», — считает второй источник.

В пресс-службе КГБ отказались от комментариев.

О задержании Белецкого стало известно летом прошлого года в ходе масштабной спецоперации силовиков по «делу медиков». Председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что Александр Белецкий был заключен под стражу за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медоборудования со стороны коммерческих структур и своевременную плату за оказанные услуги. При проведении обыска в его гараже и по месту жительства в тайниках обнаружено порядка 500 тыс. долларов в эквиваленте, отметил Вакульчик.

13 сентября коллективу Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии представили нового директора — Михаила Герасименко, который возглавлял Белорусскую академию последипломного образования. Герасименко — ученик Белецкого.

Интересно, что за несколько месяцев до своего задержания Александр Белецкий удосужился звания академика, к которому шел почти 20 лет. Он сказал СТВ, что гордиться больше всего не количеством уникальных операций — учениками и мощной школой, которую удалось создать в стране.


Александр Лукашенко поздравил академика Белецкого. Фото: president.gov.by
 
 
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О задержании Белецкого стало известно летом прошлого года в ходе масштабной спецоперации силовиков по «делу медиков».
 
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