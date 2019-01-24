Украина ввела антидемпинговые пошлины в отношении белорусской соли и лампочек

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины 25 января одобрила введение антидемпинговой пошлины в отношении импорта поваренной выварочной соли сорта экстра и электрических ламп накаливания белорусского производства, сообщило Минэкономразвития Украины.





Украинское ведомство начало антидемпинговое расследование по поставкам белорусской соли в ноябре 2017 года после поступления жалобы от компании «Руссоль-Украина». В жалобе указано, что поставки белорусской соли «могли осуществляться по демпинговым ценам, поскольку экспортные цены были ниже цен продажи товара на внутреннем рынке Республики Беларусь». А поставки осуществлялись в таких объемах и на таких условиях, что это «могло привести к причинению вреда национальному товаропроизводителю».

Комиссиия утвердила для белорусских экспортеров соли пошлину на уровне 11,85% сроком на пять лет. Одновременно «Мозырсоль» взяло на себя добровольные ценовые обязательства по минимальным экспортным ценам и ее продукция выведена из-под антидемпинговых пошлин.

Антидемпинговое расследование экспорта лампочек мощностью до 200 Вт началось по заявлению львовского электролампового завода «Искра» также в 2017 году. Расследование подтвердило факт демпинга. Брестский электроламповый завод, единственный производитель этой продукции в Беларуси, предлагал взять добровольное письменное обязательство пересмотреть цену, но предложенная минимальная цена показалась недостаточной для ограждения от демпинга национального производителя. В отношении этой продукции введена пошлина в размере 17,73%.

Напомним, Минск просил Украину прекратить расследование — по крайней мере, по соли.

Белорусская сторона акцентировала внимание на достигнутых в рамках первого Форума регионов Беларуси и Украины главами двух государств договоренностях провести совместную предметную работу по урегулированию вопросов взаимного доступа товаров на рынки Беларуси и Украины и устранению барьеров в двусторонней торговле.

В развитие этих договоренностей 20 декабря 2018 года в Минске проведены двусторонние консультации по вопросам применения защитных мер во взаимной торговле.

Решение Украины не продлевать с 2 ноября 2018 года действие антидемпинговой пошлины на импорт белорусского шифера позитивно воспринято Минском и соответствует интересам, в том числе, украинских потребителей, говорится в сообщении посольства.

В этой связи в дипмиссии считают, что введение на фоне динамично развивающегося двустороннего торгово-экономического диалога новых ограничительных мер станет «сдерживающим фактором в дальнейшем наращивании взаимного товарооборота».