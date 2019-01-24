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В Гомеле за коррупцию вынесли приговоры топ-менеджерам ЗЛиНа и «Брянсксельмаша»

25.01.2019 17:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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22 января суд в Гомеле вынес приговор бывшему замдиректора и начальнику отдела внешней кооперации Гомельского завода литья и нормалей — их обвиняли в получении взяток, а также гендиректору «Брянсксельмаша» — его судили за передачу взятки.


Фото:svaboda.org

Как установили следствие и суд, за полгода топ-менеджеры ЗЛиНа получили в качестве взяток 1,2 млн российских рублей (около 18 тыс. долларов).

Напомним, заместитель директора ЗЛиН Роман Волков, бывший начальник отдела внешней кооперации завода Максим Козлов и генеральный директор «Брянсксельмаша» Валерий Сулеев были задержаны КГБ в июне 2018 года. КГБ задержал их в момент передачи одного миллиона российских рублей. Сулеев намеревался передать еще 21 тысячу долларов в качестве взятки. «Но не довел свой умысел до конца по причине задержания его сотрудниками КГБ», — отмечено в обвинении.

Волкову и Козлову (по совокупности нескольких коррупционных преступлений) назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности на 5 лет каждому.

Сулеев признан виновным в даче взятки в крупном размере, ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

По версии обвинения, Волков, Козлов и Сулеев договорились, что ЗЛиН будет приобретать ленту для жатки в «Брянсксельмаше». Белорусские партнеры «обеспечили выбор поставщика и своевременную оплату» белорусско-российскому совместному предприятию. За благоприятное решение вопроса Волков и Козлов и были «премированы» Сулеевым.

Первый эпизод касался поставки на ЗЛиН 3800 погонных метров ленты для жатки. Был подписан контракт на 11 миллионов российских рублей. Денежная «благодарность» белорусским партнерам составила 200 тысяч российских рублей. Волков и Козлов разделили деньги поровну.

Второй эпизод — контракт на поставку 15 тысяч погонных метров ленты стоимостью 48 миллионов рублей. За это соглашение «комиссия» для Романа Волкова и Максима Козлова составила 1 миллион российских рублей — по 500 тысяч на каждого.

Кстати, Волков во время работы на ЗЛиН был членом комиссии по противодействию коррупции.

 
Теги: Гомель
 
 
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22 января суд в Гомеле вынес приговор бывшему замдиректора и начальнику отдела внешней кооперации Гомельского завода литья и нормалей - их обвиняли в получении...
 
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