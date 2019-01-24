Сотрудницу медиаинстута Fojo не пустили в Беларусь из-за российского «черного списка»

Пограничники отказались впустить в Беларусь координатора программ шведского медиаинститута Fojo Ольгу Вале, так как ее имя оказалось в российском «черном списке». Она направлялась в Минск по приглашению белорусских журналистов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



Фото взято с сайта: baj.by

Днем 25 января Ольгу Вале задержали сотрудники пограничной службы Национального аэропорта Минск. Журналистке сообщили, что она не может попасть в Беларусь, так как находится в списке лиц, которым не желателен въезд на территорию Российской Федерации.

Беларусь с недавнего времени имеет общий «черный список» с Россией, поэтому в нашу страну Ольгу тоже не пустили. Она вынуждена возвращаться в Ригу обратным рейсом.

— Мы обратились в пограничную службу аэропорта и на горячую линию погранкомитета Беларуси, где подтвердили данную информацию. По словам пограничников, Ольга Вале находится в российском «черном списке», поэтому попасть в Беларусь не может. Сотрудники пограничного комитета советуют обращаться в официальные органы Российской Федерации, — рассказал заместитель председателя БАЖ Олег Агеев.

Шведский медиаинститут Fojo более 15 лет сотрудничает с журналистскими организациями Беларуси, при его поддержке был реализован ряд программ с Белорусской ассоциацией журналистов, Белорусским союзом журналистов, Институтом журналистики БГУ.

Ранее никаких эксцессов с посещением Беларуси у сотрудников Fojo не возникало.

Общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов» выразило возмущение в связи с инцидентом. По мнению руководства организации, мнение органов власти Российской Федерации не должно влиять на партнерские программы и контакты между организациями Беларуси, Швеции и других стран.