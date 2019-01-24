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Слуцкий сыродельный комбинат возглавил бывший гендиректор Минского мясокомбината
25.01.2019 17:35 — Новости Экономики | Tut.by
На заседании наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 25 января утвержден новый руководитель,
Комбинат возглавил 42-летний Денис Васько. Он родился в Жодино, окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию и Академию управления.
Денис Васько имеет опыт управленца в сфере экономики на предприятиях мясомолочного производства: до этого он работал генеральным директором ОАО «Минский мясокомбинат».
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На заседании наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 25 января утвержден новый руководитель.
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