Слуцкий сыродельный комбинат возглавил бывший гендиректор Минского мясокомбината

На заседании наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 25 января утвержден новый руководитель, сообщает МЛЫН.BY.

Комбинат возглавил 42-летний Денис Васько. Он родился в Жодино, окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию и Академию управления.

Денис Васько имеет опыт управленца в сфере экономики на предприятиях мясомолочного производства: до этого он работал генеральным директором ОАО «Минский мясокомбинат».