ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бюджет Беларуси за 2018 год исполнен с профицитом более чем $2 млрд - Ермолович

25.01.2019 18:26 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Бюджет Беларуси за 2018 год исполнен с профицитом более чем млрд - Ермолович
Максим Ермолович. Фото из архива

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Беларуси за 2018 год исполнен с профицитом более чем $2 млрд в эквиваленте, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович на торжественном собрании к 100-летию Министерства финансов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это достаточно высокие результаты, это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее, несмотря на то, какая погода будет в мировой экономической системе", - отметил Максим Ермолович.

По его словам, стабильность достигнута за счет двух основных факторов - общей экономической политики государственных органов, а также за счет взвешенной и обдуманной бюджетно-налоговой политики, направленной в том числе на повышение эффективности управления государственными средствами. "Это все в совокупности и дает конечный результат - доходы растут, а расходы бюджета обеспечивают эффективное предоставления бюджетных услуг гражданам", - резюмировал министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Беларуси за 2018 год исполнен с профицитом более чем $2 млрд в эквиваленте, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Слуцкий сыродельный комбинат возглавил бывший гендиректор Минского мясокомбината
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика