Бюджет Беларуси за 2018 год исполнен с профицитом более чем $2 млрд - Ермолович

Максим Ермолович. Фото из архива

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Беларуси за 2018 год исполнен с профицитом более чем $2 млрд в эквиваленте, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович на торжественном собрании к 100-летию Министерства финансов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это достаточно высокие результаты, это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее, несмотря на то, какая погода будет в мировой экономической системе", - отметил Максим Ермолович.

По его словам, стабильность достигнута за счет двух основных факторов - общей экономической политики государственных органов, а также за счет взвешенной и обдуманной бюджетно-налоговой политики, направленной в том числе на повышение эффективности управления государственными средствами. "Это все в совокупности и дает конечный результат - доходы растут, а расходы бюджета обеспечивают эффективное предоставления бюджетных услуг гражданам", - резюмировал министр.-0-