«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство». Лукашенко поговорил с Мадуро

Президенты Беларуси и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро поговорили по телефону. Об этом 25 января сообщила пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Лукашенко отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в дружественной Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны.

Президент подчеркнул, что Беларусь полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны.

«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», — заявил президент.

Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.

Накануне состоялся телефонный разговор Мадуро с президентом России. Владимир Путин выразил поддержку «законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса».

Ранее МИД Беларуси, комментируя события в Венесуэле, заявил, что позиция Беларуси по этому вопросу не изменилась.

«Мы с сопереживанием отслеживаем ситуацию в Венесуэле. Считаем, что все проблемные вопросы должны решаться самим венесуэльским обществом и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и конституции. Венесуэльский народ может самостоятельно справиться с возникающими трудностями без вмешательства извне», — сообщил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.

Напомним, 23 января в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Он хочет провести новые выборы в стране. Гуайдо сразу поддержал президент США Дональд Трамп, а также ряд других стран. Оппозиция Венесуэлы организовала акции протеста в нескольких штатах. На улицы вышли сотни тысяч людей.

Николас Мадуро, который недавно заступил на второй президентский срок в Венесуэле, заявил о попытке госпереворота. Он обвинил в этом США и разорвал дипломатические отношения между странами. Военные Венесуэлы не поддержали Хуана Гуайдо.