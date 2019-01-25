|
«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство». Лукашенко поговорил с Мадуро
25.01.2019 23:06 — Новости Экономики | Tut.by
Президенты Беларуси и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро поговорили по телефону. Об этом 25 января сообщила пресс-служба президента Беларуси.
Лукашенко отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в дружественной Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны.
Президент подчеркнул, что Беларусь полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны.
«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», — заявил президент.
Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.
Накануне состоялся телефонный разговор Мадуро с президентом России. Владимир Путин
Ранее МИД Беларуси, комментируя события в Венесуэле, заявил, что позиция Беларуси по этому вопросу не изменилась.
«Мы с сопереживанием отслеживаем ситуацию в Венесуэле. Считаем, что все проблемные вопросы должны решаться самим венесуэльским обществом и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и конституции. Венесуэльский народ может самостоятельно справиться с возникающими трудностями без вмешательства извне», —
Напомним, 23 января в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо
Николас Мадуро, который недавно заступил на второй президентский срок в Венесуэле, заявил о попытке госпереворота. Он обвинил в этом США и разорвал дипломатические отношения между странами. Военные Венесуэлы не поддержали Хуана Гуайдо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро поговорили по телефону. Об этом 25 января сообщила пресс-служба президента Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)