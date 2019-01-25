«С покупкой квартиры лучше подождать, к 2020 году цены точно упадут». Прогнозы финансистов в связи с нововведениями Нацбанка

Развитие инфляционных ожиданий и изменения на рынке

Национальный банк постоянно корректирует параметры финансовой политики. Иногда они могут оказывать сильное воздействие на отдельные сегменты рынка. Именно поэтому нам интересно, как отразится на рынке недвижимости новость об "отмене существующих рекомендаций по предельным процентным ставкам и привязке пруденциальных мер к ставке овернайт".

– Есть пруденциальная политика, когда Нацбанк работает на упреждение каких-либо рисков, – пояснилфинансовый консультант Михаил Грачев. – Но если идет речь об изменении таких ключевых параметров, как процентные ставки или размеры резервирования, то здесь мы говорим об изменениях де-факто. Такие изменения происходят в силу рыночных обстоятельств.

Пик потребительского кредитования (в том числе и на недвижимость) пришелся на конец 2017 года. После этого, для охлаждения потребления, не связанного с ростом реальных доходов неселения, Нацбанк весной 2018 года резко отреагировал на это – изменил условия кредитования и ввел параметры предельной нагрузки в 40% для населения. Это и есть пример изменений де-факто.

Более мягкое соотношение инфляции к инфляционным ожиданиям можно было наблюдать летом 2018 года. Далее мы видим постепенное ускорение инфляционных показателей и ожиданий. С этим связана и та реакция Нацбанка, которая уже анонсирована.

– В целом Нацбанк будет устанавливать тот статус–кво, который уже сложился на данный момент. В феврале должно состояться очень важное событие – заседание Нацбанка, в ходе которого будет принято решение по ставке рефинансирования. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что в декабре Центральный банк России пошел на незначительное увеличение процентной ставки. Есть вероятность, что и наш регулятор будет вынужден пойти на такой шаг. Здесь имеет значение и развитие инфляционных ожиданий, и изменения на рынке. Кроме того, ожидается, что в России (после повышения НДС с 1 января 2019 года) вырастет потребительская инфляция. Не исключено, что оттуда она "перекинется" и на нашу экономику.