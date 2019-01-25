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Кредитование госпрограмм в 2019 году урезают на треть

26.01.2019 07:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Уровень деловой и инвестиционной активности в стране обусловил рост объема кредитования экономики банками и Банком развития на 15,7%, в том числе в рублях — на 20%, заявил зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц, доклад которого по итогам 2018 года и о задачах на 2019 год публикует Нацбанк.

Калечиц подчеркивает, что при этом объем кредитования в рамках государственных программ и мероприятий сократился. Удельный вес задолженности по таким кредитам с начала года уменьшился на 4,5 процентного пункта и на 1 декабря 2018 года составил 31,2%.

«Сокращению участия банков в директивном кредитовании способствует развитие механизма финансирования жилья по схеме, которая сочетает рыночные условия кредитования банками граждан и финансовую помощь в виде субсидий со стороны государства гражданам при получении ими кредитов на условиях банков», — говорится в докладе.

Зампред правления отметил, что для сокращения директивного кредитования также законодательно закреплены подходы по оказанию предприятиям агропромышленного комплекса господдержки через предоставление субсидий на уплату процентов за пользование банковскими кредитами.

На 2019 год кредитование государственных программ и мероприятий предусмотрено в объеме 800 млн рублей, что на 35,5% ниже уровня прошлого года.

 
 
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На 2019 год кредитование государственных программ и мероприятий предусмотрено в объеме 800 млн рублей, что на 35,5% ниже уровня прошлого года.
 
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