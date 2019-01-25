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В КГК недовольны высокой стоимостью альтернативной энергии

26.01.2019 08:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Комитет госконтроля предлагает упорядочить вопросы развития в стране энергоисточников на возобновляемых видах энергии (солнце, вода, ветер, биомасса). Об этом говорится в публикации в корпоративном журнале КГК.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По прогнозам энергетиков, к 2020 году расходы облэнерго по покупке возобновляемой электроэнергии составят 254 млн долларов. Такая электроэнергия приобретается у владельцев установок по повышенному тарифу с применением соответствующих коэффициентов к нему. Это влечет искусственный рост затрат энергосистемы и тарифов для реального сектора экономики, считают в КГК.

Контролеры утверждают, что для некоторых частных структур — обладателей установок продажа электроэнергии энергосистеме является единственным и сверхдоходным видом деятельности. При этом данные энергетические объекты «не участвуют в суточном регулировании мощности под фактическую нагрузку потребителей, а их владельцы не несут экономическую ответственность за неисполнение обязательств по выдаче электроэнергии в сеть». Это приводит к тому, что облэнерго для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей вынуждены нести расходы по поддержанию в рабочем состоянии дополнительных мощностей, так называемого горячего резерва. В 2017 году и в январе-марте 2018 года только у «Брестэнерго» расходы на эти цели составили 11,6 млн рублей или более 2% от всех затрат предприятия.

В КГК считают, что непринятие мер по оптимизации стоимости электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников энергии, может привести к тому, что баланс мощностей в энергосистеме придется регулировать переводом на неэкономичную работу (с низким КПД) модернизированных парогазовых блоков на Лукомльской, Березовской ГРЭС и на ряде ТЭЦ.

 
 
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К 2020 году расходы облэнерго по покупке возобновляемой электроэнергии составят 254 млн долларов.
 
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