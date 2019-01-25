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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 января 2019 года)
26.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Тенденции
Как утверждает наш аналитик Артем Сахаревич, собственники квартир, которые отложили продажу в праздничный период, начали активно возвращать объявления. За неделю в итоге индекс цен на квартиры в Минске
А вот на рынке
Важная новость пришла из России. Там собираются принять новый закон, который позволит
Строительство
В Минске продали на аукционе очередной участок под жилую застройку. На этот раз город выделил не самый лакомый кусочек земли на Жукова. Однако, даже за этот клочок шла серьезная борьба. Участок в итоге
Зато известно, что в уже строящихся домах выставили на продажу новые квартиры. Так по 2688 рублей за «квадрат»
С инфраструктурой все грустнее, чем жильем, но все же. В 2019 году в столице начнется строительство
Земля
Неожиданный поворот приобрела история с оплатой коммуникаций за участки. Человек не стал платить, пошел в суд. И
Деньги
Нацбанк стал так уверен в стабильности экономики, что готов снять ограничения по процентным ставкам, которые устанавливают банки. Чем это чревато для рынка недвижимости, нам рассказали финансовые аналитики. Среди прочего они
Как альтернативу банковскому кредиту в деле покупки жилья (если вы все-таки на нее решитесь) можно использовать лизинг. Мы как раз разобрали
Коммерческая недвижимость
Стало кое-что известно про две большие стройки в Минске. Так архитекторы
В Беларуси
Началась какая-то новая война с торговлей. Причем как с сетевиками, так и с мелкими предпринимателями. К примеру, «Евроопту»
Риэлтерский бизнес
Среди агентств недвижимости ужесточается конкуренция. По итогам 2018 года список компаний, имеющих специальное разрешение (лицензию) на право осуществления риэлтерской услуги,
Жилье
В 2018 году в Беларуси
Кстати, как оказалось, далеко не все горят желанием жить в новостройках. Мы
Дизайн и Архитектура
Дизайнер рассказала нам, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году и сделать все по-модному. В
ЖКХ
Правительство подкорректировало
Офтоп
Эксперты
А еще у нас собираются
Редакция Realt.by
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Доброе утро! Неделя оказалась очень насыщенной. Было много неожиданностей: хороших и не очень... Но в основном хороших:)
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