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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 января 2019 года)

26.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Тенденции

Как утверждает наш аналитик Артем Сахаревич, собственники квартир, которые отложили продажу в праздничный период, начали активно возвращать объявления. За неделю в итоге индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1317 $/м2. Но если в объявлениях о продаже никто не хочет менять цены просто так, то в предложениях о сдаче жилья хозяева упорно пытаются доказать потенциальным квартирантам, что высокая арендная плата оправдана "элитностью квартиры". Правда, четких критериев этой элитности у белорусов нет -- каждый седьмой таковым свое жилье считает, а реально далеко не все под эти критерии подходят. Мы как раз сделали забавную инфографику об этом.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 января 2019 года)

А вот на рынке загородной недвижимости все менее динамично. Покупатели не спешат выезжать в заснеженный пригород для изучения дач и домов, в свою очередь многие продавцы попросту убирают объявления на этот период. Количество выставленных на продажу объектов за последний месяц 2018 года сократилось на 8,3%, а в сегменте дач на внушительные 13,2%, что можно объяснить сезонным характером проживания в них.

Важная новость пришла из России. Там собираются принять новый закон, который позволит купить и продать квартиру через онлайн-сервис без посредников. Процесс цифровизации рынка недвижимости идет, и скоро все это обязательно будет и у нас.

Строительство

В Минске продали на аукционе очередной участок под жилую застройку. На этот раз город выделил не самый лакомый кусочек земли на Жукова. Однако, даже за этот клочок шла серьезная борьба. Участок в итоге ушел с молотка за рекордных 7 млн 260 тыс. рублей. Кто и что там будет строить, пока неизвестно.

Зато известно, что в уже строящихся домах выставили на продажу новые квартиры. Так по 2688 рублей за «квадрат» предлагают первые 40 квартир в новостройке на Шаранговича с окнами «в пол», а по 2500 рублей -- новую партию квартир в доме на Скрипникова. Там, похоже, снова будет очередь...

С инфраструктурой все грустнее, чем жильем, но все же. В 2019 году в столице начнется строительство двух детских поликлиник -- в Партизанском и Фрунзенском районах.

Земля

Неожиданный поворот приобрела история с оплатой коммуникаций за участки. Человек не стал платить, пошел в суд. И выиграл. А тем временем на торги выставили 5 очередных участков, изъятых у собственников. Земля, надо сказать, неплохая. Хорошо расходится земля и под коммерческие нужды. Далеко не все участки можно найти на электронных торгах, но «БУТБ-Имущество» пытается это дело развивать. Например, участок в Марьиной Горке был продан за 18,6 тыс. рублей.

Деньги

Нацбанк стал так уверен в стабильности экономики, что готов снять ограничения по процентным ставкам, которые устанавливают банки. Чем это чревато для рынка недвижимости, нам рассказали финансовые аналитики. Среди прочего они посоветовали не покупать сейчас квартиры и подождать 2020 года.

Как альтернативу банковскому кредиту в деле покупки жилья (если вы все-таки на нее решитесь) можно использовать лизинг. Мы как раз разобрали плюсы и минусы этого инструмента.

Коммерческая недвижимость

Стало кое-что известно про две большие стройки в Минске. Так архитекторы рассказали про здание, которое построят на месте БелЭкспо, а вот, что будет с молодежным центром возле гостиницы «Беларусь» пока непонятно. Все будет решать президент.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 января 2019 года)

В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда отправились это все потестировать. Нам понравилось. А еще мы сходили к разработчику музыкальных приложений и посмотрели на их новый офис в 700 «квадратов».

Началась какая-то новая война с торговлей. Причем как с сетевиками, так и с мелкими предпринимателями. К примеру, «Евроопту» хотят запретить розыгрыши квартир, а магазины на остановках вообще позакрывать. Бизнес в шоке. Но пока просто переваривает услышанное. Зато насчет проблем с вычислением налогов на землю и недвижимость говорят в открытую. И надеются на скорое решение.

Риэлтерский бизнес

Среди агентств недвижимости ужесточается конкуренция. По итогам 2018 года список компаний, имеющих специальное разрешение (лицензию) на право осуществления риэлтерской услуги, пополнили 13 новых игроков. 10 агентств открылось в столице, по одному – в Бресте, Гродно и Могилеве.

Жилье

В 2018 году в Беларуси построено 46,5 тысячи новых квартир. Многие из новостроек -- минские. В столице появились 64 новые многоэтажки. Часть из этого фонда строилась для очередников. И цены были на них неплохие. В этом же году средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой составит 1020 рублей и будет уже не столь привлекательной.

Кстати, как оказалось, далеко не все горят желанием жить в новостройках. Мы узнали про семью, которая не смогла жить в новой квартире-студии и переехала в «двушку» в старом доме, но зато теперь счастлива.

Дизайн и Архитектура

Дизайнер рассказала нам, как не «пролететь» с ремонтом в 2019 году и сделать все по-модному. В материале — 8 советов всем, кто задумал ремонт.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 января 2019 года)

ЖКХ

Правительство подкорректировало подходы к капремонту: теперь снова вернут утепление фасадов домов и появятся новые виды работ. Это неплохая новость для всех, но и есть грустные новости для тех, кого государство записало в тунеядцы. Они получат жировки по полным тарифам уже в феврале.

Офтоп

Эксперты разобрали очередные сложные ситуации наших читателей. Например, объяснили, что делать если «сняли жилье, а хозяйка решила продать квартиру и водит покупателей».

А еще у нас собираются построить мусоросжигательный завод и, возможно, будут платить за правильную утилизацию мусора.

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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