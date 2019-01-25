Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 января 2019 года)

А вот на рынке загородной недвижимости все менее динамично. Покупатели не спешат выезжать в заснеженный пригород для изучения дач и домов, в свою очередь многие продавцы попросту убирают объявления на этот период. Количество выставленных на продажу объектов за последний месяц 2018 года сократилось на 8,3%, а в сегменте дач на внушительные 13,2%, что можно объяснить сезонным характером проживания в них.

Важная новость пришла из России. Там собираются принять новый закон, который позволит купить и продать квартиру через онлайн-сервис без посредников . Процесс цифровизации рынка недвижимости идет, и скоро все это обязательно будет и у нас.

Строительство

В Минске продали на аукционе очередной участок под жилую застройку. На этот раз город выделил не самый лакомый кусочек земли на Жукова. Однако, даже за этот клочок шла серьезная борьба. Участок в итоге ушел с молотка за рекордных 7 млн 260 тыс. рублей. Кто и что там будет строить, пока неизвестно.

Зато известно, что в уже строящихся домах выставили на продажу новые квартиры. Так по 2688 рублей за «квадрат» предлагают первые 40 квартир в новостройке на Шаранговича с окнами «в пол», а по 2500 рублей -- новую партию квартир в доме на Скрипникова . Там, похоже, снова будет очередь...

С инфраструктурой все грустнее, чем жильем, но все же. В 2019 году в столице начнется строительство двух детских поликлиник -- в Партизанском и Фрунзенском районах.

Земля

Неожиданный поворот приобрела история с оплатой коммуникаций за участки. Человек не стал платить, пошел в суд. И выиграл . А тем временем на торги выставили 5 очередных участков, изъятых у собственников. Земля, надо сказать, неплохая. Хорошо расходится земля и под коммерческие нужды. Далеко не все участки можно найти на электронных торгах, но «БУТБ-Имущество» пытается это дело развивать. Например, участок в Марьиной Горке был продан за 18,6 тыс. рублей .

Деньги

Нацбанк стал так уверен в стабильности экономики, что готов снять ограничения по процентным ставкам, которые устанавливают банки. Чем это чревато для рынка недвижимости, нам рассказали финансовые аналитики. Среди прочего они посоветовали не покупать сейчас квартиры и подождать 2020 года.

Как альтернативу банковскому кредиту в деле покупки жилья (если вы все-таки на нее решитесь) можно использовать лизинг. Мы как раз разобрали плюсы и минусы этого инструмента .

Коммерческая недвижимость

Стало кое-что известно про две большие стройки в Минске. Так архитекторы рассказали про здание, которое построят на месте БелЭкспо, а вот, что будет с молодежным центром возле гостиницы «Беларусь» пока непонятно. Все будет решать президент .



