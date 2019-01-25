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Платежеспособность так и не восстановили - «Кричевгрузавто» ликвидируют
26.01.2019 13:12 — Новости Экономики | Tut.by
Открытое акционерное общество «Кричевгрузавто» ликвидируют за год — до 1 января 2020 года,
Открытое акционерное общество по перевозке грузов «Кричевгрузавто» зарегистрировали в 2000 году. Акционеры должника — Могилевский облисполком (37,3% акций), «Брествнештранс» (41,2% акций) и физические лица (21,5% акций).
На июнь 2017 года предприятие
Антикризисный управляющий посчитал, что «Кричевгрузавто» может восстановить платежеспособность. Предприятие с июля 2017 года пошло на санацию.
Экономический суд Могилевской области установил, что в период санации должник работал с убытками, коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами оставались на уровне существенно ниже нормативных. Должник по-прежнему остался неплатежеспособным.
Предприятие погасило требования кредиторов второй очереди на сумму более 11 тыс. рублей, но остался еще долг в размере 396 тыс. рублей.
— Признаки восстановления платежеспособности должника и основания для продолжения его хозяйственной (экономической) деятельности отсутствуют. Собранием кредиторов открытого акционерного общества «Кричевгрузавто» не утверждены изменения и дополнения к плану санации, разработанные управляющим, и принято решение о заявлении в суд ходатайства об открытии в отношении должника ликвидационного производства, — пояснили в Экономическом суде области.
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Через год предприятие закроется окончательно. Срок - до 1 января 2020 года.
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