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«Купить квартиру – это просто». В Минске проходит распродажа недвижимости с реальными скидками от продавцов
26.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Специалисты Центра недвижимости и ипотеки «Этажи» утверждают, что купить квартиру – это просто. Особенно, если посетить
В прошлом году подобное мероприятие проводилось впервые в Беларуси. Тогда распродажу объектов недвижимости посетили около 200 семей. По словам организаторов мероприятия, в этом году подготовка к распродаже осуществлялась на более высоком уровне – учтены все пожелания потенциальных покупателей.
Сегодня распродажа недвижимости проходит в офисе АН «Этажи», организованного по принципу open-space. За столами сидят агенты и аттестованные риэлтеры, которые готовы проконсультировать пришедших гостей по предложениям на первичном и вторичном рынке недвижимости Минска. Также есть несколько отдельных зон с представителями банков для консультации по вопросам кредитования.
Прямо у входа организована детская комната, чтобы ничто не отвлекало пришедших клиентов.
– Результаты в прошлом году были следующие: из 200 пришедших семей около 15% так или иначе реализовали свою потребность в жилье, – рассказал соучредитель АН «Этажи» Дмитрий Бородуленко. – В этом году мы еще более серьезно подготовились. В том числе появился ипотечный брокер, который сможет проконсультировать покупателей по вопросам кредитования во всех банках. Теперь не нужно обзванивать все банки, чтобы подобрать наиболее выгодный вариант кредита – достаточно лишь прийти на наше мероприятие.
По прошлому году мы поняли, что большинство пришедших интересуют новостройки. Специально для этого мы заранее организовали для сотрудников нашей компании автобусный тур по новостройкам с тем, чтобы в дальнейшем клиенты смогли получить максимально комплексную консультацию по предложениям на первичном рынке столицы.
Идея распродажи недвижимости пришла из России. Агентство недвижимости «Этажи» представлено также и на российском рынке, и там подобные мероприятия уже прочно укрепились на рынке недвижимости. Судя по количеству уже оставленных заявок, сегодня на белорусской распродаже ожидается около 200 семей.
– Человеку выгодно приходить на подобные мероприятия по нескольким причинам, – пояснил Дмитрий Бородуленко. – Первое – возможность получения консультации в рамках «одного окна». Здесь можно осуществить подбор вариантов по вторичному жилью, по новостройкам, поговорить со специалистом по кредитованию или даже представить свой объект недвижимости на продажу. Более того, если клиент сейчас находится в стадии сложной юридической сделки, то аттестованные риэлтеры также готовы бесплатно разъяснить все нюансы конкретного случая.
Вторая причина посетить наше мероприятие – лояльность продавцов. Именно в этот день наши клиенты готовы предоставить скидку на свои объекты от 5 до 10%, причем на некоторые квартиры скидка действует только 1 день. Мы подготовили базу из более 700 объектов для продажи (в том числе и загородная недвижимость), и это удачный момент, чтобы купить понравившуюся квартиру по выгодной цене.
– Для меня это мероприятие интересно, потому что я могу получить всю информацию в одном месте, – рассказала Лариса. – Я думаю, что человек, которого действительно интересует покупка квартиры, именно такую распродажу не пропустит.
– На мой взгляд, такое мероприятие очень интересно для белорусского рынка, – уверен Николай. – В первую очередь, скидки на квартиры всегда привлекательны покупателям. Во-вторых, здесь можно узнать сразу всё – это удобно и быстро.
Уже сейчас на распродаже недвижимости достаточно много посетителей – за столами остаётся все меньше свободных специалистов рынка недвижимости. Однако сейчас еще можно достаточно быстро получить консультацию по всем интересующим вопросам. Распродажа недвижимости будет проходить 1 день, 26 января с 10.00 до 18.00. По адресу: улица Притыцкого, 93 (3 этаж).
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«Купить квартиру – это просто». В Минске проходит распродажа недвижимости с реальными скидками от продавцов
Специалисты Центра недвижимости и ипотеки «Этажи» утверждают, что купить квартиру – это просто. Особенно, если посетить распродажу недвижимости, которая проходит...
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