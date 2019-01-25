«Купить квартиру – это просто». В Минске проходит распродажа недвижимости с реальными скидками от продавцов

Идея распродажи недвижимости пришла из России. Агентство недвижимости «Этажи» представлено также и на российском рынке, и там подобные мероприятия уже прочно укрепились на рынке недвижимости. Судя по количеству уже оставленных заявок, сегодня на белорусской распродаже ожидается около 200 семей.

– Человеку выгодно приходить на подобные мероприятия по нескольким причинам, – пояснил Дмитрий Бородуленко. – Первое – возможность получения консультации в рамках «одного окна». Здесь можно осуществить подбор вариантов по вторичному жилью, по новостройкам, поговорить со специалистом по кредитованию или даже представить свой объект недвижимости на продажу. Более того, если клиент сейчас находится в стадии сложной юридической сделки, то аттестованные риэлтеры также готовы бесплатно разъяснить все нюансы конкретного случая.

Вторая причина посетить наше мероприятие – лояльность продавцов. Именно в этот день наши клиенты готовы предоставить скидку на свои объекты от 5 до 10%, причем на некоторые квартиры скидка действует только 1 день. Мы подготовили базу из более 700 объектов для продажи (в том числе и загородная недвижимость), и это удачный момент, чтобы купить понравившуюся квартиру по выгодной цене.