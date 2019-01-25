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Открыть свое дело

26.01.2019 — Новости Экономики | Радзiма  
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Открыть собственное дело — дело, без сомнения, нелегкое и непростое, но возможное и реальное. Если еще несколько десятилетий назад частный бизнес был под запретом, то сейчас желающих работать на себя в той или иной нише государство всячески старается поддержать. В том числе через предоставление субсидий на развитие собственного бизнеса. В прошлом году в Глусском районе такие субсидии получили четыре человека, в нынешнем планируется выдать столько же.

Кому дают субсидию

«Основной документ, которым мы в этом случае руководствуемся, — Положение о содействии безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности, —  объясняет главный специалист отдела труда, заработной платы и занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома Светлана Рейзман. — В Положении прописано, что «субсидия предоставляется безработным не младше 18 лет, если они в течение одного месяца со дня регистрации в качестве безработных не смогли трудоустроиться на подходящую работу или зарегистрировались в качестве безработных после прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите». То есть вначале мы стараемся подобрать человеку работу, если нет подходящей вакансии — предлагаем открыть свое дело. Для этого выдаем субсидии, а еще отправляем на двухнедельные курсы по основам бизнес-планирования, то есть оказываем не только финансовую, но и методическую поддержку».

Ремонт квартир и домики для пчел

В прошлом году в Глусском районе было выдано четыре субсидии на развитие собственного дела: одна на организацию индивидуального предпринимательства, две — на организацию ремесленной деятельности, еще одна — для организации частного производственного унитарного предприятия.

«Я давно занимаюсь ремонтом жилья, мне эта работа нравится, а главное, у меня получается, поэтому и выбрал это направление для своего дела, когда решил зарегистрироваться официально», — говорит индивидуальный предприниматель Семён Шах. На полученную в начале прошлого года субсидию он смог закупить инструменты, помогли и курсы по планированию бизнеса, по словам Семёна Сергеевича, после них «можно более смело работать».

Интересное дело по душе (кстати, совсем не связанное с полученной когда-то профессией) смог открыть и Владимир Каранкевич. Он делает ульи, рамки, кормушки и многое другое, что нужно для содержания пасеки. Учитель физкультуры, после закрытия Маковичской школы Владимир Евгеньевич попробовал себя в разных местах работы, а потом знакомые подсказали: можно зарегистрироваться ремесленником. Пчеловодством Владимир Каранкевич сам занимается уже 19-й год, поэтому не понаслышке знает, какими должны быть домики для пчел, делает их по своей особой технологии, и выходят они добротными и надежными. На полученную летом прошлого года субсидию докупил необходимые материалы (жесть, доски) и недостающие инструменты, положительно отзывается и о курсах по бизнес-планированию, которые очень помогли в плане экономических знаний. Теперь у него уже есть свои постоянные клиенты, причем не только среди районных пчеловодов, а приезжали даже из Минска и остались довольны. Большое спасибо за то, что пошли навстречу, что помогали и объясняли, Владимир Каранкевич говорит управлению по труду, занятости и социальной защите и лично главному специалисту Светлане Рейзман.

Как видим, открытие собственного дела — дело пусть и хлопотное, но на самом деле вполне реальное, только нужно действовать. Под лежачий камень и вода не течет, испокон веков замечено в народе. Как действовать, что для этого нужно, подробно расскажут в управлении по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома. Я же напомню еще несколько основных моментов, касающихся получения субсидии.

Надо знать

Если человек организовывает предпринимательскую деятельность в сельской местности, ему предоставляется субсидия  в размере 15 бюджетов прожиточного минимума, в остальных случаях — 11 БПМ. (Сейчас бюджет прожиточного минимума составляет 214,21 рубля.) Эти деньги предназначены только для целевого использования, то есть на них можно приобрести необходимое оборудование, инструменты, сырье, материалы… В течение трех месяцев получивший субсидию должен отчитаться о целевом использовании в управление по труду, если же отчета нет — специалист делает запрос в налоговую и пенсионный фонд, дабы убедиться, что человек действительно осуществляет ту деятельность, на которую брал субсидию. Если окажется, что нет — в суд подаются документы о возмещении суммы субсидии и начисленной пени. Кроме этого, человек должен в течение года со дня получения субсидии осуществлять выбранную деятельность. Все эти нюансы обязательно оговариваются и прописываются в договоре, который управление по труду заключает с безработным. Впрочем, случаи, когда получившим субсидию приходится ее возвращать, редки, говорит Светлана Рейзман, последний раз такое было в 2016 году, тогда субсидию вернули два человека: один не осуществлял задуманную деятельность, второй не смог отчитаться о целевом использовании выданных денег.

О. ПЕТРОВА

 
Теги: Минск
 
 
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