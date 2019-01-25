На заправках «Белоруснефти» с 27 января завершается январская акция



В сети автозаправочных станций ПО «Белоруснефть» с 27 января завершается январская акция по снижению цен на моторное топливо.

С 3 января в фирменной сети АЗС объединения «Белоруснефть» проводилась акция по снижению цен на 1 копейку для дизельного топлива и на 2 копейки для бензина. «В связи с тем, что с даты начала акционной кампании до 25 января цена на нефть выросла с $52-55 до $60-62 за баррель, скидочная акция в отраслевой сети АЗС завершается с 27 января», — сообщили в пресс-службе «Белоруснефти».

Скидки, предусмотренные картами лояльности АЗС «Белоруснефть», продолжают действовать.