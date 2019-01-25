Доля россиян, считающих отношения России и Беларуси хорошими, сократилась

Половина россиян считает хорошими сложившиеся между Россией и Беларусью отношения, однако за последние три года тех, кто придерживается данной точки зрения, стало меньше почти на 30%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение».



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Согласно результатам опроса, хорошими отношения между странами сейчас называют 50% респондентов (в октябре 2015 года так считали 79% опрошенных). Плохими отношения назвали 17% (четыре года назад — 6%). По мнению 39% опрошенных, в последнее время отношения между Россией и Беларусью не меняются (54% в октябре 2015 года); о том, что они улучшаются, заявляют 17% россиян (26% в 2015 году), а 19% видят ухудшение отношений (4% в 2015 году).

На то, что через год отношения между Россией и Беларусью будут лучше, рассчитывают 33% респондентов; пессимистично настроены 6%. Еще 24% полагают, что через год ничего не изменится.

Опрос проводился 19−20 января в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. Среди прочего у респондентов поинтересовались отношением к президенту Беларуси.

Практически половина опрошенных (47%) относится к Александру Лукашенко хорошо (54% в 2015 году), еще 40% сообщили, что эта фигура им безразлична (33% три года назад), 6% отметили, что они плохого мнения о белорусском лидере (4% в 2015 году). Не знают, кто такой Лукашенко, 2% россиян (3% в 2015 году).

Напомним, в декабре 2018 года ежегодный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал , что в рейтинге доверия к главам государств — членов Содружества у россиян лидирует Александр Лукашенко. Причем интересно, что рейтинг Александра Лукашенко за 8 лет проведения опроса вырос в четыре раза с 16% в 2010 году до 65% в 2018 году.