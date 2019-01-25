ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси в 2018 году заметно выросла продажа ликеро-водочных изделий, коньяков и другого алкоголя

26.01.2019 17:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Продажа водки в натуральном выражении в 2018 году в Беларуси выросла на 0,5% до 8 млн 537,5 тыс дал, ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 47,5%, свидетельствуют данные Белстата. 

Как сообщалось, продажа водки в натуральном выражении в 2017 году в Беларуси также выросла на 0,5%, ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 48,8% (в 2016 году — 49,1%). 

Через розничную торговую сеть за прошлый год реализовано алкогольных напитков и пива на 3,6 млрд рублей (9,1% розничного товарооборота торговли). Всего в абсолютном алкоголе продано 7 млн 223,9 тыс. дал алкогольных напитков и пива (рост составил 3,4%). 

Пива продано 37 млн 876,9 тыс. дал, что на 7,3% больше, чем за 2017 год. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 21% (в 2017-м — 20,2%). 

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 1 млн 380,9 тыс. дал (на 25,5% больше), виноградных вин — 3 млн 697,3 тыс. дал (на 9,4% больше), плодовых вин — 4 млн 904,4 тыс. дал (на 8,1% меньше). Плодовые вина заняли 12,2% в объеме продажи алкогольной продукции (в 2017 году — 13,8%). 

Коньяков, коньячных изделий и бренди продано 557,5 тыс. дал (на 17,6% больше), игристых вин, включая шампанское, — 1 млн 586,9 тыс. дал (на 9,2% больше), слабоалкогольных напитков — 1 млн 118,6 тыс. дал (на 32,5% больше). 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в абсолютном алкоголе продано 7 млн 223,9 тыс. дал алкогольных напитков и пива (рост составил 3,4%).
 
Новости дня
Новости экономики
 
На заправках «Белоруснефти» с 27 января завершается январская акция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика