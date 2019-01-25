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Викторин: Вопросы прав человека остаются главными в отношениях ЕС с Беларусью

26.01.2019 18:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вопросы прав человека остаются главными в отношениях Евросоюза с Беларусью, заявила глава представительства ЕС Андреа Викторин 26 января в Минске на конференции «Гражданское общество Беларуси: перспективы продвижения общественных интересов в отношениях с лицами, принимающими решения».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Наша цель — чтобы Беларусь была независимым и суверенным государством, чтобы в стране развивалась демократия, соблюдались принципы верховенства права, — сказала дипломат. — Мы будем добиваться этого. И это значит, что вопросы прав человека останутся главными в нашей повестке дня».

Викторин отметила, что за три года с момента ее назначения в Беларусь политический диалог между Брюсселем и Минском расширился и стал активней.

«К сожалению, до конца прошлого года мы не смогли подписать соглашение о приоритетах партнерства. В этом году мы продолжаем работу над документом, — сказала глава представительства ЕС. — У меня также есть оптимизм относительно соглашения об упрощении визового режима. Думаю, в ближайшее время оно будет подписано».

Посол ЕС также сказала, что 10-летие инициативы «Восточное партнерство», которое отмечается в 2019 году, необходимо использовать для того, чтобы больше говорить о целях и задачах Восточного партнерства и его достижениях за эти годы.

«Для нас также важно, чтобы люди больше узнавали о деятельности ЕС в Беларуси, — подчеркнула Викторин. — И важно определять фейковые новости о деятельности и намерениях ЕС в Беларуси, чтобы вовремя опровергать их. Мы хотим, чтобы было больше информации о том, что ЕС делает на благо белорусского народа».

Евросоюз и Беларусь сохраняют противоречия по проблеме смертной казни

У Евросоюза и Беларуси сохраняются противоречия по проблеме смертной казни, заявила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

«У нас остаются противоречия по принципиальному для ЕС вопросу — отмена смертной казни или введение моратория, — сказала Викторин. — Мы будем продолжать пытаться убедить Беларусь в необходимости этого шага».

При этом она отметила, что видит «реальное улучшение отношений ЕС и Беларуси» в других сферах. «Были сделаны некоторые позитивные шаги, — отметила глава представительства Евросоюза. — Конечно, остаются вопросы, которые вызывают обеспокоенность. Это касается не только Беларуси, но и стран ЕС. Я говорю о гендерном равенстве, насилии в отношении женщин, инклюзивности, толерантном отношении к людям из разных групп. И у нас есть диалог с Беларусью, в рамках которого мы обсуждаем эти вопросы».

Викторин подчеркнула важность того, чтобы гражданское общество Беларуси было включено во все сферы сотрудничества между Минском и Брюсселем.

«В ЕС мы считаем, что построить сильные государственные институты можно только во взаимодействии с гражданским обществом», — сказала посол ЕС.

Она отметила, что представители белорусского гражданского общества участвуют в работе Координационной группы Беларусь — ЕС и в диалоге по правам человека. «Они могут вносить свои предложения, к ним прислушиваются. Это очень важно», — указала Викторин.

Дипломат также напомнила, что в нынешнем году будет отмечаться 10-летие инициативы «Восточное партнерство». Помимо мероприятий, которые готовит Брюссель, представительство ЕС в Минске обсуждает с посольством Румынии (нынешний председатель ЕС) идеи того, как в Беларуси отметить 10-летие Восточного партнерства.

 
Теги: Минск
 
 
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